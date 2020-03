Valentina Shevchenko dit que Halle Berry “a les compétences” pour être un combattant MMA

Image: Valentina Shevchenko sur Instagram (@byritos @mila_makhetova @marchyn)

L’actuelle championne UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, a récemment discuté de son prochain combat pour le titre avec Joanne Calderwood ainsi que de son amitié naissante avec Halle Berry. Le couple a récemment travaillé ensemble dans le premier film de Berry “Bruised”. Non seulement Shevchenko croit-elle aux capacités de réalisatrice de la star, elle pense qu’elle a ce qu’il faut pour devenir un grand joueur de MMA.

La championne péruvienne a accompli une autre défense du titre réussie le mois dernier contre Katlyn Chookagian à l’UFC 247. Elle devrait affronter Joanne Calderwood, numéro trois au poids mouche classé à l’UFC 251 à Perth, en Australie, le 6 juin 2020. L’affrontement marquera le quatrième titre de défense de Shevchenko. pour laquelle elle est plus que prête:

“Je suis très heureux que cela se passe en Australie”, a déclaré le prospect du Muay Thai à Sports Illustrated.

«Nous sommes en Australie l’année dernière, depuis un mois, visitant différentes villes… et Perth est devenue l’une de mes préférées.

“Joanne [Calderwood] est un combattant fort et un combattant MMA bien arrondi.

“Je suis le genre de combattant qui est prêt à se battre tout le temps.”

Malgré sa carrière accomplie en MMA, la joueuse de 32 ans s’est essayée à d’autres projets. Récemment, Shevchenko a filmé quelques scènes du nouveau film de Halle Berry, Bruised. Le film détaille la vie d’une combattante disgraciée du MMA qui se lance dans un voyage pour se battre à nouveau tout en essayant de retrouver son fils de six ans. Shevchenko a fait ses débuts en tant qu’adversaire de Berry. Elle a également co-formé Berry pour le rôle et croit qu’elle a ce qu’il faut pour devenir une athlète de compétition:

«Nous nous entraînions quatre heures par jour avec Halle, nous nous entraînons sans arrêt», a expliqué Shevchenko. «Elle a tout fait incroyable. Pour ce film, elle a commencé à s’entraîner au MMA – Muay Thai, Jiu-Jitsu – elle a tout commencé, il y a deux ou trois ans. Et elle est maintenant en si bonne forme que je peux dire qu’elle peut aussi être très compétitive pour les filles à l’UFC.

“Je ne sais pas si elle voudra être combattante, mais elle a les compétences et le niveau .. et vous le verrez quand le film sortira.”

Halle Berry est l’un des plus grands fans de MMA à Hollywood. Elle a participé à plusieurs événements de l’UFC et s’est même entraînée avec Brian Ortega et Cris Cyborg. Alors qu’un début à Halle Berry UFC serait sûrement un rêve invraisemblable pour de nombreux fans, qui sait ce que l’avenir réserve au monde étrange et merveilleux du MMA!