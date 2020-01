Valentina Shevchenko dit que le combat pour la trilogie avec Amanda Nunes «aura lieu dans le futur»

Valentina Shevchenko prévoit de combattre à nouveau Amanda Nunes.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 196, où c’est Nunes qui a gagné par décision unanime et qui allait remporter le titre des poids coqs lors de son prochain combat. Le match revanche est venu un an et demi plus tard, où Nunes a devancé une décision partagée pour défendre son titre et battre à nouveau la native du Krygyzstan.

Bien que Shevchenko soit 0-2 contre Nunes, elle pense que la lutte pour la trilogie aura lieu, mais pour l’instant elle se concentre sur la division des poids mouches.

“Je ne sais pas. Cette année, l’année prochaine, quand. Mais comme je l’ai mentionné précédemment, je pense que le troisième combat va avoir lieu dans le futur. Je ne sais pas quand », a déclaré Valentina Shevchenko à theScore. “Je n’y pense pas en ce moment parce que j’ai beaucoup de choses à craindre dans ma propre catégorie de poids, le poids mouche.”

Bien que Shevchenko n’a pas encore battu Nunes, elle pense avoir remporté le deuxième combat. Cela aurait très bien pu aller dans les deux sens, ce que le champion du poids mouche dit que les juges se sont trompés.

«Bien sûr, après le dernier combat contre Amanda, le résultat était totalement faux, totalement faux. Les gens veulent voir un troisième combat », a-t-elle expliqué. “Je pense que ce n’est pas ce que je veux, ce n’est pas ce qu’elle veut, c’est derrière les lumières.”

Au final, Valentina Shevchenko se concentre sur la défense de sa ceinture. Ce qu’elle cherchera à faire à l’UFC 247 contre Katlyn Chookagian. Après cela, elle dit qu’elle ne sait pas quand la trilogie se produira, mais elle est convaincue qu’elle se produira un jour bientôt et se déroulera de nouveau au poids coq.

«Ça va arriver quelque part, un jour. Je ne sais pas quand. Et quand cela arrivera, je serai prêt », a conclu Shevchenko.

Le combat pour la trilogie est quelque chose pour lequel de nombreux fans se sont fait entendre parce que Shevchenko et Nunes sont à court de prétendants à la fois au poids mouche et au poids coq. Que la trilogie se produise ou non doit être vu, mais Shevchenko est certain que cela se produira.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.