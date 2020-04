Valentina Shevchenko en voie de guérison, les yeux fixés sur août sur «Fight Island»

Comptez la championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, parmi celles qui sont prêtes à faire un voyage à «Fight Island».

En fait, comptez-la parmi ceux qui pourraient finir par insister sur le fait que son prochain combat aura lieu sur la mystérieuse installation, la présidente de l’UFC, Dana White, a mentionné à plusieurs reprises que la société construisait actuellement pour abriter des combats internationaux pendant la pandémie mondiale de COVID-19 en cours.

“Dès la toute première seconde où j’ai entendu parler de l’île, c’était déjà mon idée préférée”, a déclaré Shevchenko à MMA Junkie Radio. “Oui, j’aimerais vraiment me battre là-bas.”

La championne d’origine kirghize vit et s’entraîne actuellement à Las Vegas, mais il ne faut pas longtemps regarder à travers ses médias sociaux pour se rendre compte qu’elle a une passion pour les voyages, et les lieux exotiques conviennent certainement à ses goûts, en particulier ceux de la variété tropicale. Trois semaines après une opération chirurgicale pour réparer une MCL déchirée, Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC) a déclaré qu’elle guérissait rapidement et cherchait à modifier sa défense de titre prévue contre Joanne Calderwood (14-4 MMA, 6-4 UFC ), qui devait initialement avoir lieu à l’UFC 251 le 6 juin en Australie.

“Maintenant, j’espère que cela se produira fin août, et pourquoi pas – pourquoi pas sur l’île?” Demanda Shevchenko. «Cela peut être comme une double grande chose, et définitivement, j’aime l’idée de l’île. Je l’aime parce que sur l’île va être tout ce dont un combattant a besoin, non? Parce qu’il va être construit spécialement pour les combats UFC, pour les combattants UFC. C’est pourquoi nous aurons toutes les installations dont nous avons besoin, et ce sera très facile à former, très facile à tout faire. »

Les détails de l’installation, y compris son emplacement, restent rares, avec un Dana White aux lèvres serrées refusant de fournir beaucoup d’informations. Mais ses taquineries initiales l’ont fait ressembler à quelque chose qui ressemble à une station balnéaire pour les athlètes de l’UFC. Pour y assister, ils devront simplement être disposés à participer à un combat en cage plutôt que d’assister à une présentation en temps partagé.

Bien sûr, l’horaire complet de l’UFC est encore un peu incertain pour le moment. La promotion espère organiser à nouveau des événements en direct à partir du 9 mai, mais les régulateurs pourraient très bien intervenir d’ici là, tout comme ils l’ont fait pour éliminer l’UFC 249 du dossier de ce week-end.

Donc pour l’instant, Shevchenko continuera juste à s’entraîner à travers les ordres de séjour à la maison du Nevada, qui durent actuellement jusqu’au 30 avril. Shevchenko admet que sa formation n’a pas été trop terriblement affectée par la quarantaine qui est en place dans la plupart des États-Unis. Après tout , elle est toujours formée dans un petit cercle qui comprend sa sœur, Antonina, et son entraîneur Pavel Fedotov, plutôt qu’une équipe de combat massive ou un super camp.

Pourtant, Shevchenko a déclaré que le maintien de ce régime tout au long d’un camp de combat aurait un certain impact sur sa capacité à alterner entre plusieurs partenaires lors des séances d’entraînement, ce qui, selon elle, la maintenait forte en raison des styles en constante évolution auxquels elle était confrontée dans différents corps.

“Certainement, cela ne m’affecte pas autant que, par exemple, d’autres combattants, mais de l’autre côté, oui, cela m’affecte parce que je dois utiliser non pas un seul partenaire d’entraînement”, a déclaré Shevchenko. «Avant, j’utilisais deux partenaires de commutation dans une session parce que c’est ce que je fais, en combinant les styles, et pour moi, il est nécessaire d’avoir tous les styles qui m’entourent pour pouvoir changer.

«Je dois pouvoir passer mon esprit à un autre travail, à une autre stratégie de combat. Cela peut m’affecter parce que maintenant vous n’aurez qu’un seul partenaire d’entraînement, et dans le meilleur des cas deux partenaires d’entraînement, mais cela ne m’affecte certainement pas autant que les autres combattants parce que c’est le genre de style de vie que j’avais, comme m’entraîner avec un seul équipe, et c’est tout sur ma préparation interne et toutes ces choses. Certainement, pour moi ce n’est pas difficile parce que je suis une personne qui s’adapte. “

Bien sûr, beaucoup de choses peuvent se produire d’ici la fin août, et la plupart des gens dans le monde espèrent que nous serons alors dans une situation différente en termes de problèmes de coronavirus. Dans l’intervalle, Shevchneko a déclaré que sa rééducation se déroulait comme prévu jusqu’à présent et qu’elle visait cette date fin août – et cet emplacement de «Fight Island».

“J’adorerais avoir mon camp d’entraînement là-bas avant le combat, pour y combattre, et en fait pour rester et récupérer après le combat sur l’île parce que j’imagine que ça va être super beau et un super endroit sympa”, a déclaré Shevchenko.

Pour entendre l’interview complète avec Shevchenko, regardez la vidéo ci-dessous.

.