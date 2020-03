Valentina Shevchenko est solidaire de Jon Jones après son arrestation

Jon Jones L’œil de la tempête est de retour et la communauté MMA n’a pas perdu de temps pour la crucifier.

Le champion encore semi-complet de la UFC Il a été arrêté jeudi matin à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour conduite en état d’ébriété et utilisation négligente d’une arme à feu.

Alors que l’UFC recueille des informations avant de prendre une décision concernant son avenir, plusieurs combattants et les médias ont critiqué la récidive de Jones, qui au cours des cinq dernières années a été arrêté trois fois et a déjà eu plusieurs problèmes avec la loi. Le plus récent pour avoir agressé une serveuse de boîte de nuit à Albuquerque en avril 2019.

Parmi toutes les critiques qu’il a reçues, Valentina Shevchenko Il a été l’une des rares personnes – sinon la seule – à venir défendre le champion.

Monarque poids mouche dit qu’elle a d’abord traité avec Jones lors de la dernière semaine de combat UFC 247 et qu’il semblait une personne “noble et gentille”.

Si triste, le monde moderne est une question de battage médiatique!

Maintenant, beaucoup de gens commencent à insulter Jon Jones sans connaître sa situation réelle!

Combattant sur la même carte, j’ai pu voir qu’il est un homme gentil et noble!

Lui étant dans toutes ces périodes difficiles – il sera de retour Stronger! 💪🏻

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 26 mars 2020

En PPV, les deux champions ont remporté la victoire. Ones Bones a obtenu sa troisième défense de départ grâce à une décision unanime controversée sur Dominick Reyes. Shevchenko, d’autre part, a étendu sa séquence de victoires consécutives à cinq, battant TKO à Katlyn Chookagian au troisième tour