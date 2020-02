Valentina Shevchenko explique pourquoi elle a demandé que le nouveau contrat UFC inclue des événements non PPV

Crédit d’image: UFC

Valentina Shevchenko a expliqué pourquoi elle voulait que son nouveau contrat UFC inclue des événements non PPV.

Shevchenko devrait affronter Katlyn Chookagian lors du co-événement principal de l’UFC 247 ce week-end à Houston, au Texas, ce qui marquera la troisième fois qu’elle défend le Championnat féminin de poids mouche de l’UFC depuis sa reconquête à l’UFC 231 en décembre 2018.

Cependant, ce n’est que la deuxième fois qu’elle le défend en pay-pay-view après sa victoire sur Liz Carmouche dans le main event de l’UFC Uruguay.

Lors d’une récente interview avec MMA Junkie lors de la journée des médias UFC 247, Shevchenko a confirmé pourquoi elle voulait que les événements non PPV soient inclus dans son dernier contrat UFC.

“Je suis une personne qui veut participer plus souvent et autant que possible”, a déclaré Shevchenko (transcription via MMA Junkie). «C’est pourquoi, lorsque j’ai signé mon nouvel accord avec l’UFC, une des choses que j’ai demandé est de pouvoir participer non seulement au paiement à la séance, mais aussi à différents événements de l’UFC pour pouvoir participer plus souvent. Donc, pour moi, plus je participe souvent, plus je suis heureux. »

“Cette mentalité est venue de très, très loin”, a ajouté Shevchenko. «Je grandissais avec cette idée que peu importe ce que vous faites, le plus important est le voyage et ce que vous traversez. Bien sûr, quand vous gagnez plus d’argent, c’est une bonne chose. Ce que je pense de l’argent, c’est qu’il vous donne une certaine liberté dans vos actions.

“Je ne veux pas dépenser d’argent pour acheter une voiture. Je ne veux pas dépenser d’argent pour acheter des maisons ou des choses. Je veux dépenser de l’argent pour mes voyages, investir en moi, en savoir plus, acquérir plus de connaissances pour explorer de nouvelles choses. »

Que pensez-vous de ce déménagement de Valentina Shevchenko?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.