Valentina Shevchenko fait l’éloge de “Fight Island” de Dana White

La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, est prête à se poser sur «l’île de combat» de l’organisation. En fait, la reine de 125 livres veut s’engager à 100% en s’entraînant et même en y vivant.

Les récentes cartes de combat de l’UFC ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Le président de l’UFC, Dana White, estime que la meilleure façon de reprendre l’action est d’organiser des événements sur une île privée. Selon White, son projet d’île de combat est en préparation. Plusieurs combattants sautent sur l’occasion pour marcher sur le sol de l’île, y compris Shevchenko.

“C’est une très bonne idée, dès la première seconde que j’en ai entendu, je me suis dit:” Je serais certainement là “”, a-t-elle déclaré sur le podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je veux me battre sur l’île, je veux m’entraîner là-bas… je veux y vivre! Je veux vraiment y passer mon temps. »

«J’aime faire mes camps d’entraînement dans des endroits plus adaptés au climat et si je dois me battre sur l’île, pourquoi ne puis-je pas m’entraîner là-bas?» Suggéra Shevchenko. «Ce serait probablement formidable d’avoir un camp d’entraînement là-bas, puis de combattre là-bas… et de rester un peu de temps supplémentaire après pour récupérer. Comment ça sonne? Pour moi, ça sonne bien! “

«Bullet» devait défendre son titre contre la candidate la mieux classée, Joanne Calderwood en juin 2020 à l’UFC 251. Cependant, la lutte a été repoussée après une opération à la jambe du champion. Shevchenko a donné un délai à son retour et pense que l’île de combat présente l’emplacement idéal.

“C’est ce que les médecins m’ont dit, fin août, et je vais probablement devoir accélérer un peu les choses pour ça [to happen] fin août. Je pense que c’est une vraie date pour mon retour, c’est juste que je dois beaucoup travailler.

“Si c’est une possibilité [to fight on the Island]», A déclaré Valentina Shevchenko. “Je serais plus qu’heureux de faire le combat là-bas, certainement.”

