Valentina Shevchenko, fière, nomme trois candidats potentiels

HOUSTON – Valentina Shevchenko est fière de son travail.

Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC), championne UFC des poids mouches chez les femmes, a réussi à défendre sa ceinture pour la troisième fois samedi lorsqu’elle a battu Katlyn Chookagian par TKO au troisième tour lors de l’événement co-principal de l’UFC 247.

Tout en s’adressant aux médias lors de la conférence de presse d’après-combat, Shevchenko rayonnante a exprimé sa fierté de sa performance alors que son travail acharné portait à nouveau ses fruits.

“Je me sens incroyable”, a déclaré Shevchenko dans les coulisses du Toyota Center. “Ce n’est pas seulement à cause de la performance, les deux derniers mois ont été beaucoup de travail – beaucoup d’entraînement dur, de pression mentale, de pression physique, et tout. Lorsque vous terminez le combat avec le résultat de combat que vous attendiez, c’est la meilleure sensation que vous puissiez ressentir. »

Grâce à cinq combats en tant que poids mouche, Shevchenko a été imbattable. Alors que les questions récurrentes de son intérêt pour les super-combats potentiels continuent de se poser, Shevchenko voit trois possibilités pour les adversaires au sein de sa division de 125 livres.

«Nous venons de regarder le classement des poids mouches avec Laura Sanko, et c’était après Katlyn (Chookagain) (et) Jessica Eye. C’était Joanne Calderwood, Jennifer Maia et Roxanne Modafferi », a déclaré Shevchenko. «Je pense que ces trois filles sont de solides combattantes. Ils ont de très bonnes compétences. Chacun a des styles de combat différents. J’adorerais combattre l’un d’eux. »

Calderwood a remporté trois de ses quatre derniers combats, sa seule défaite venant de Chookagian par décision. Modafferi a remporté deux sur trois avec sa seule défaite subie aux mains de Maia, qui a remporté deux sur trois mais qui vient de perdre contre Chookagian en novembre.

De plus, Maia a manqué de poids pour des combats consécutifs. Si Maia devait être placée dans un combat pour le titre, Shevchenko pense cependant que le Brésilien prendrait sa coupe plus au sérieux.

“Je pense que si ça va être une question de combat pour le titre, elle va le prendre plus au sérieux, probablement”, a déclaré Shevchenko.

En ce qui concerne un calendrier pour son retour, Shevchenko est prêt – comme, le genre “en ce moment” de prêt.

“Cela n’a pas d’importance”, a déclaré Shevchenko. “Je ne sais pas – demain, probablement. Oui, j’aimerais me battre bientôt. “

