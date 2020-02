Valentina Shevchenko KOs Eye avec coup de tête malade

Valentina Shevchenko a livré son plus grand moment sa carrière dans sa première défense de titre.

Après avoir remporté le titre vacant UFC contre les poids mouches contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 231, Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) devait défendre son titre contre Jessica Eye à l’UFC 238.

Au début de la ronde 1, Shevchenko a décroché un beau voyage et a contrôlé la première position pendant la majeure partie de la ronde. Eye a utilisé la clôture pour remonter, mais a été rapidement ramenée au tapis. Shevchenko a finalement changé pour le contrôle latéral, puis un crucifix monté, où elle a travaillé pour un Kimura, mais a été inversé par Eye juste avant le son de la corne.

Au tour 2, Shevchenko a commencé par lancer un coup de pied dur sur le corps, puis quelques secondes plus tard, a décidé de monter en haut et a donné un coup de pied brutal à la tête gauche qui a assommé Eye. L’arrivée a valu à Shevchenko un bonus de performance et a été considéré comme l’un des meilleurs KO de 2019.

Elle a ensuite défendu son titre contre la vétéran du MMA féminin Liz Carmouche en août dans une victoire unilatérale par décision.

Shevchenko revient à l’action le 8 février lorsqu’elle met son titre en jeu contre Katlyn Chookagian lors du co-événement principal de l’UFC 247 à Houston.

En attendant, regardez la vidéo ci-dessus pour regarder le spectaculaire coup de grâce de Shevchenko pour Eye de l’été dernier à Chicago.

