Valentina Shevchenko minimise les capacités de Zhang Weili après l’UFC 248

Valentina Shevchenko a été éduquée sur Zhang Weili après avoir regardé l’UFC 248, et elle est repartie avec des critiques mitigées.

Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC), la championne UFC des poids mouches, a précédemment déclaré qu’elle n’avait pas vu assez de Weili (21-1 MMA, 5-0 UFC) dans quatre combats précédents pour savoir ce que la première de l’UFC Le détenteur du titre chinois était vraiment à l’honneur. Elle a obtenu cinq rounds d’action passionnante dans le “Fight of the Night” samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas, mais cela s’est terminé par un résultat serré. Le champion retenu par décision partagée sur Joanna Jedrzejczyk, qui selon Shevchenko, avec au moins un juge, aurait dû gagner le combat.

“Je ne crois pas (Weili a gagné)”, a déclaré Shevchenko à TMZ lundi. «Je pense que Joanna était plus – sa précision était plus sur le point, et elle avait des frappes plus claires. La seule chose était (l’hématome sur) sa tête, non? Mais ce n’était pas le résultat de nombreux coups de poing. Ce n’était qu’un coup de poing au troisième tour quand vous pouvez voir sa tête exploser et commencer à gonfler. Il est évident que c’est ainsi. Ce n’était pas (de) obtenir ce genre de pression, d’obtenir ce genre de pouvoir. Ce n’était qu’un coup. »

Après avoir décroché le titre avec un superbe KO de Jessica Andrade à l’UFC sur ESPN + 15 en août, Weili a commencé à évoquer un mouvement potentiel jusqu’à la mouche pour un match avec Shevchenko. “The Bullet” a déclaré qu’elle ne refusait aucun défi, mais qu’elle estimait qu’un changement de catégorie de poids était prématuré sans que Weili se soit défendue contre les meilleurs concurrents à 115 livres. Weili a dépassé le combattant le plus accrédité de l’histoire de la division à l’UFC 248, mais en dehors de la valeur de divertissement, ces 25 minutes n’ont pas fait grand-chose pour Shevchenko.

“Weili, c’est une bonne combattante”, a expliqué Shevchenko. «Je vois maintenant, en participant à la compétition de haut niveau, vous pouvez dire ce qu’elle est en réalité. Elle est douée. Bon combattant, mais ce n’est pas suffisant pour la haute compétition d’élite. Certainement, je lui souhaite bonne chance au début, bien sûr, mais je ne la vois pas défendre son titre lors du prochain combat. »

Shevchenko est actuellement sur le point de mettre sa ceinture de 125 livres en jeu contre Joanne Calderwood le 6 juin à l’UFC 251 à Perth, en Australie. Elle entrera dans sa quatrième défense de titre en tant que grande favorite, comme cela est devenu la norme, et si elle tient la ceinture, la discussion, comme sur des roulettes, sur les super combats recommencera.

Dans le cas où Weili prouve que Shevchenko a tort avec un succès continu et se met en position pour une confrontation, Shevchenko a déclaré qu’elle le prendrait avec plaisir. Cependant, il ne semble pas qu’elle soit convaincue que les choses vont y arriver.

“Je n’ai aucun problème à combattre personne”, a déclaré Shevchenko. “Pour moi, peu importe que ce soit une chinoise, Amanda Nunes – peu importe qui. Je suis ici pour combattre n’importe qui. Je combattrais n’importe qui. Mais comme je l’ai dit, je ne vois pas Weili passer la prochaine défense du titre et voir le combat avec Joanna, vous voyez à quel point c’était difficile de se battre avec ce type d’adversaire avec Joanna. Combien (elle) a lutté, combien elle était (troublée) dans ce match. Et vous la voyez certainement se battre contre moi? Je ne pense pas. “

