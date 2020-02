Valentina Shevchenko nomme trois adversaires potentiels pour la prochaine défense de son titre

Crédit d’image: UFC

La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, a nommé trois adversaires potentiels pour la prochaine défense de son titre de 125 livres.

Shevchenko a affronté Katlyn Chookagian dans le co-événement principal de l’UFC 247 et a ouvert une clinique absolue. Shevchenko a dépassé et dépassé Chookagian dans les deux premiers tours, lui ouvrant le visage et la battant. Au début du troisième tour, Shevchenko a réussi à mettre Chookagian au sol et à la position dominante du crucifix, où il a fait pleuvoir de méchantes frappes au coude jusqu’à ce que l’arbitre soit contraint d’intervenir et d’arrêter le combat.

Shevchenko a amélioré son record MMA à 19-3 et son record UFC à 8-2 avec la victoire, y compris une marque parfaite de 5-0 en tant que poids mouche. Depuis son passage au poids mouche en 2018, lorsque la division a ouvert ses portes, Shevchenko a battu Chookagian, Liz Carmouche, Jessica Eye, Joanna Jedrzejcyk et Priscila Cachoeira. Elle a semblé imparable à 125 livres.

À ce stade, il est difficile de voir quiconque dans la division des poids mouches concurrencer Shevchenko, et beaucoup pensent qu’elle devrait revenir à 135 livres pour une lutte en trilogie contre la championne des poids coq des femmes de l’UFC, Amanda Nunes, qui a battu Shevchenko deux fois dans le passé.

Cependant, lors de son discours lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 247, Shevchenko a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à défendre le titre de sa femme poids mouche, et elle a nommé trois adversaires potentiels. Vérifiez les noms ci-dessous (via MMAjunkie.com).

«Nous venons de regarder le classement des poids mouches avec Laura Sanko, et c’était après Katlyn (Chookagain) (et) Jessica Eye. C’était Joanne Calderwood, Jennifer Maia et Roxanne Modafferi. Je pense que ces trois filles sont de solides combattantes. Ils ont de très bonnes compétences. Chacun a des styles de combat différents. J’adorerais combattre n’importe lequel d’entre eux », a déclaré Shevchenko.

Calderwood sort d’une victoire par décision partagée sur Andrea Lee et a remporté trois de ses quatre derniers combats. Maia sort d’une perte de décision unanime contre Chookagian mais a remporté huit de ses 10 derniers combats au total. Quant à Modafferi, elle sort d’une énorme victoire bouleversée contre Maycee Barber. L’UFC choisira probablement l’une de ces trois femmes pour combattre Shevchenko ensuite.

Qui pensez-vous que Valentina Shevchenko devrait se battre ensuite?