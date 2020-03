Valentina Shevchenko pense que Joanna Jędrzejczyk a vaincu Weili Zhang

Dans l’un des meilleurs combats de l’histoire des MMA féminins, Weili Zhang il a réussi sa première défense de départ contre l’ancien champion, Joanna Jędrzejczyk, dans la co-star de UFC 248.

Dans un concours acharné de cinq tours qui a abouti à la décision des juges, Zhang a été déclaré vainqueur par une décision partagée.

Cependant, l’actuel champion Flyweight, Valentina Shevchenko, n’est pas d’accord avec la décision.

“Je ne pense pas”, a déclaré le natif kirghize à TMZ Sports (via MMA Junkie). «Je pense que Joanna était plus. Son efficacité était à peu près, et reliait les coups les plus clairs. La chose qui a influencé était sa tête, non? Mais ce n’était pas le résultat de recevoir de nombreux coups. C’était un seul coup au troisième tour parce que vous pouvez voir comment sa tête a commencé à gonfler après cela. Il est évident qu’il en était ainsi. Ce n’était pas à cause de la pression. Ce n’était qu’un coup. »

Shevchenko, qui a battu Jędrzejczyk à trois reprises – deux fois en kickboxing et une fois en MMA – estime que le poids de paille chinois ne sera pas en mesure de défendre sa ceinture lors de son prochain combat.

«Weili est un bon combattant. Elle est vraiment bonne. Bon combattant, mais pas assez bon pour rivaliser parmi l’élite. Je lui souhaite bonne chance, mais je ne la vois pas défendre sa ceinture lors de son prochain combat. »

Shevchenko prévoit de défendre son titre contre Joanne Calderwood dans UFC 251.