Valentina Shevchenko pense que Joanna Jedrzejczyk aurait dû gagner la décision des juges à l’UFC 248

Si la championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko était une juge, elle aurait décerné à Joanna Jedrzejczyk le titre de poids de paille samedi.

Dans l’événement co-principal de l’UFC 248, Jedrzejczyk affrontait le champion des poids paille, Weili Zhang, dans la défense du premier titre des combattants chinois. C’était un combat dont beaucoup étaient déchirés sur qui gagnerait et au bout de cinq rounds, les combattants sur les réseaux sociaux ne savaient pas si nous entendrions And Still ou And New. Mais, Zhang a fini par gagner une victoire à décision partagée pour défendre son titre.

Pourtant, Shevchenko a utilisé les médias sociaux pour convenir avec Conor McGregor que Jedrzejczyk avait gagné le combat de la nuit dernière.

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 8 mars 2020

“Concours incroyable! Mauvaise décision », a écrit McGregor.

La citation de Shevchenko l’a tweeté avec “d’accord”, estimant que l’ancien champion avait fait assez pour gagner.

Avec la défaite, Joanna Jedrzejczyk est tombée à 16-4 en tant que pro, y compris seulement 2-4 dans ses six derniers matchs avec toutes les quatre de ces pertes dans les combats pour le titre. Le Polonais a combattu Shevchenko à l’UFC 231 pour le titre de poids mouche vacant, donc le respect est là entre les deux.

Dans le combat, Jedrzejczyk a jeté une tonne sur le champion mais a été assez touché et a eu l’un des pires hématomes de mémoire récente. Mais, elle a continué à se battre alors qu’elle continuait de grandir sur sa tête. Après le combat, elle a été emmenée à l’hôpital.

Le moment où Joanna Jedrzejczyk se battra ensuite n’est pas connu pour le moment. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il ne l’appellerait pas ou Zhang pendant un certain temps après leur combat.

Valentina Shevchenko, quant à elle, devrait revenir dans l’Octogone pour défendre sa sangle de poids mouche à l’UFC 251 contre Joanne Calderwood. Ce sera sa quatrième défense de son titre depuis sa victoire sur Jedrzejczyk en décembre 2018.

