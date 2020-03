Valentina Shevchenko pense que Weili Zhang perd son titre au prochain combat

Valentina Shevchenko doute que Weili Zhang sera longtemps championne de l’UFC.

Dans l’événement co-principal de l’UFC 248, Zhang a devancé une victoire par décision partagée sur Joanna Jedrzejczyk. La victoire a également été sa première défense du titre depuis qu’elle a remporté la ceinture avec une victoire par élimination directe au premier tour contre Jessica Andrade.

Bien que Zhang ait fait le travail, Shevchenko pensait que Jedrzejczyk aurait dû gagner sur les tableaux de bord des juges. Le champion poids mouche dit également que la performance lui fait croire que le règne de Zhang en tant que champion se termine dans son prochain combat.

«Elle a bien fait. Elle est forte “, a déclaré Shevchenko lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Mais vous pourriez voir, une fois qu’elle commence [to] obtenir la vraie compétition, le niveau réel de l’artiste martiale, le niveau supérieur des combattants, le niveau supérieur de l’adversaire, maintenant elle a du mal. On pouvait voir à quel point ce combat avec Joanna était difficile, son combat, à quel point c’était difficile. Et je ne vois vraiment pas Weili défendre sa ceinture dans le prochain combat pour le titre. “

Pourquoi elle pensait que le Polonais avait gagné le combat était simple.

“À mon avis, Joanna a gagné ce combat parce que sa précision était plus exacte”, a expliqué Valentina Shevchenko. “Et oui, elle a cette inflammation sur la tête, mais ce n’était qu’un coup de poing.”

Pourtant, Shevchenko n’est pas un juge, c’est donc Zhang qui a remporté la victoire. Qui elle combattra ensuite est incertain. Il y a un cas pour un match revanche avec Jedrzejczyk, mais Shevchenko pense que Rose Namajunas obtient la prochaine fissure au titre et bat le champion chinois.

Mais, si d’une manière ou d’une autre Weili Zhang reste longtemps la championne des poids paille, Valentina Shevchenko s’intéresse au scrap car elle dit que ce serait un combat facile.

“Je me ferai un plaisir de la combattre et je ne vois aucune difficulté dans ce combat”, a-t-elle conclu

Êtes-vous d’accord avec Valentina Shevchenko que le règne de Weili Zhang en tant que champion touche à sa fin? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.