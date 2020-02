Valentina Shevchenko révèle une condition spéciale dans son contrat actuel avec l’UFC

L’inactivité a été quelque chose qui a influencé le nouveau contrat Valentina Shevchenko signé avec le UFC.

L’actuel champion Flyweight de la promotion, qui se mesure ce samedi à Katlyn Chookagian dans la co-star de UFC 247Il a parlé avec les médias (via MMA Junkie) pour l’événement et a révélé la stipulation spéciale qui est incluse dans son lien actuel avec la promotion.

«Je suis le type de personne qui veut concourir fréquemment ou autant que possible. C’est pourquoi, lorsque j’ai signé mon nouveau contrat avec l’UFC, j’ai demandé à être autorisé à concourir non seulement en PPV, mais aussi dans des épreuves régulières, pour pouvoir me battre plus fréquemment. Donc pour moi, plus je participe, plus je suis heureuse. »

Habituellement, les combats de haut niveau sont réservés aux événements à la carte. Cependant, au cours de la dernière année, il y a eu trois combats pour le titre Fight Nights.

Dans le plus récent, elle était impliquée précisément Shevchenko, qui a rempli sa deuxième défense de départ avant Liz Carmouche à Montevideo, Uruguay.