Valentina Shevchenko sans faute à la mouche

L’action UFC reprend samedi avec l’UFC 247, qui se déroule au Toyota Center de Houston avec une carte principale qui est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

Un double titre de champion se trouve au sommet de la carte. Dans l’événement principal, Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) met son titre des poids lourds légers en jeu contre Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC). La co-vedette voit la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) rencontrer Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

Pour en savoir plus sur les chiffres derrière ces combats pour le titre, ainsi que sur le reste de la programmation de 12 combats, consultez ci-dessous pour 50 faits avant l’événement sur l’UFC 247.

Événement principal

Jones possède ou est sur le point de posséder de nombreux enregistrements clés de l’UFC. Consultez sa feuille de statistiques complète pour voir où il en est dans l’histoire de l’entreprise.

La séquence de six victoires consécutives de Reyes à l’UFC chez les poids lourds légers est la plus longue séquence active de la division.

Reyes a remporté neuf de ses 12 victoires en carrière par un arrêt au premier tour.

Reyes décroche 5,03 frappes significatives par minute dans la compétition UFC des poids lourds légers, le troisième taux parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Ion Cutelaba (5,27) et Aleksander Rakic ​​(5,17).

Reyes devance ses adversaires par une marge de +2,79 en frappes significatives par minute, le deuxième meilleur taux de l’histoire divisionnaire derrière Alessio Sakara (3,24).

L’UFC Fight Night 112 a marqué KO à 29 secondes de Joachim Christensen.L’UFC Fight Night 112 a marqué le deuxième arrêt le plus rapide de tous les poids lourds légers de l’histoire de l’UFC derrière la victoire de Ryan Jimmo en sept secondes à l’UFC 149.

Reyes défend 84% de toutes les tentatives de retrait de l’adversaire dans la compétition UFC des poids lourds légers, le deuxième taux le plus élevé parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Jones (95%).

Événement co-principal

Shevchenko est l’une des deux femmes championnes du poids mouche dans l’histoire de l’UFC. Nicco Montano a également accompli l’exploit.

Les deux défenses consécutives du titre des poids mouches UFC chez Shevchenko sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Shevchenko est l’un des sept combattants de l’histoire à mettre fin à un combat pour le titre de l’UFC avec un KO résultant d’un coup de tête. Elle a accompli l’exploit à l’UFC 238. Amanda Nunes, Georges St-Pierre, Anderson Silva, Renan Barao, Holly Holm et T.J. Dillashaw sont les autres.

Shevchenko a une fiche de 4-0 depuis son arrivée dans la division des poids mouches de l’UFC en février 2018.

La séquence de quatre victoires consécutives de Shevchenko à l’UFC contre le poids des mouches féminines est la plus longue séquence active de la division.

Les quatre victoires de Shevchenko dans la compétition féminine de poids mouche UFC sont à égalité avec quatre autres pour la plupart dans l’histoire de la division.

Shevchenko a terminé au moins un takedown contre huit de ses neuf adversaires de l’UFC.

Shevchenko et Liz Carmouche combinés pour 60 frappes significatives ont atterri à l’UFC sur ESPN + 14, le troisième moins dans une lutte pour le titre UFC de l’ère moderne qui a duré les cinq tours. Seuls Sean Sherk contre Hermes Franca (41) et Demetrious Johnson contre Tim Elliott (52) en avaient moins.

Shevchenko a battu Priscila Cachoeira 230-3 au total des frappes à l’UFC Fight Night 125, la plus grande disparité dans l’histoire des femmes de l’UFC.

Les deux bonus de Shevchenko pour les combats de poids mouche des femmes de l’UFC sont les plus marquants de l’histoire de la division.

Shevchenko a subi ses deux défaites à l’UFC contre la championne des poids coq et poids plume Nunes.

Chookagian participe à son sixième combat de poids mouche féminin à l’UFC, à égalité avec Gillian Robertson et Roxanne Modafferi pour la plupart des apparitions dans l’histoire de la division.

Chookagian est à 4-1 depuis qu’elle a chuté dans la division poids mouche de l’UFC en janvier 2018.

Les quatre victoires de Chookagian dans la compétition de poids mouche féminin UFC sont à égalité avec Valentina Shevchenko, Joanne Calderwood et Gillian Robertson pour la plupart dans l’histoire de la division.

Chookagian a remporté 10 de ses 13 victoires en carrière par décision. Cela comprend ses six victoires à l’UFC.

Chookagian défend 63,6 pour cent de toutes les tentatives de grève significatives de l’adversaire dans la compétition de poids mouche féminin de l’UFC, le meilleur taux de l’histoire de la division.

Carte principale restante

Juan Adams (5-2 MMA, 1-2 UFC) a subi des pertes consécutives après avoir commencé sa carrière sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Mirsad Bektic (13-2 MMA, 5-2 UFC) absorbe 1,70 frappes significatives par minute dans la compétition poids plume UFC, le deuxième meilleur taux de l’histoire divisionnaire derrière Rani Yahya (1,05).

Bektic complète 53,1 de ses tentatives de démontage dans la compétition poids plume de l’UFC, le troisième taux le plus élevé parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Zubaira Tukhugov (57,5%) et Zabit Magomedsharipov (56,3%).

Bektic a effectué au moins deux éliminations contre cinq de ses sept adversaires de l’UFC.

La séquence de victoires consécutives de Dan Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC) en UFC en quatre plumes est à égalité pour la quatrième plus longue séquence active derrière Arnold Allen (sept), Zabit Magomedsharipov (six) et Alexander Volkanovski (six).

Ige décroche 50,6 de ses tentatives de grève importantes dans la compétition poids plume de l’UFC, le troisième meilleur taux parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Volkanovski (56,3%) et Dooho Choi (51,2%).

Derrick Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC) fait sa 19e apparition en poids lourd à l’UFC depuis 2014, le plus dans la division et le deuxième plus grand nombre de combats sur la liste derrière Donald Cerrone (23).

Les 13 victoires de Lewis dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont à égalité au quatrième rang dans l’histoire de la division derrière Andrei Arlovski (17), Frank Mir (16) et Junior Dos Santos (15).

Les 10 victoires d’arrêt de Lewis dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont à égalité au cinquième rang dans l’histoire de la division derrière Mir (13), Arlovski (11), Gabriel Gonzaga (11) et Stefan Struve (11).

Les 10 victoires à élimination directe de Lewis dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont à égalité avec Dos Santos et Cain Velasquez pour la plupart dans l’histoire de la division.

Les 10 victoires à élimination directe de Lewis en compétition UFC depuis 2014 sont les deuxièmes combattants les plus actifs de l’organisation derrière Thiago Santos (11).

Les six KO de Lewis résultant de frappes au sol en compétition UFC sont à égalité avec Randy Couture pour la deuxième place de l’histoire de l’entreprise derrière Velasquez (huit).

Lewis est le seul combattant de l’histoire à avoir terminé ses huit premiers combats à l’UFC en huitièmes de finale.

Le KO de Lewis contre Alexander Volkov lors de l’UFC 229 malgré un différentiel de frappe significatif de -82 a marqué le plus grand retour statistique de l’histoire de l’UFC.

Lewis et Francis Ngannou combinés pour 31 frappes au total ont atterri à l’UFC 226, le deuxième moins dans un combat UFC de trois rounds qui a tenu la distance derrière Jens Pulver contre Joao Roque (23) à l’UFC 26 en juin 2000.

Ilir Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC) monte dans la division des poids lourds de l’UFC après avoir passé ses 12 premières apparitions promotionnelles chez les poids lourds légers. Ses 12 combats légers et lourds sont les plus pour tout combattant de l’histoire de l’UFC

Latifi entre dans l’événement sur le premier dérapage perdant de sa carrière. Il n’a pas remporté de victoire depuis février 2018.

Latifi est l’un des quatre poids lourds légers de l’histoire de l’UFC à remporter deux victoires d’arrêt en moins d’une minute chacune. Volkan Oezdemir, Johnny Walker et Anthony Johnson ont également accompli l’exploit.

Le combat de Latifi contre Cyrille Diabate à l’UFC Fight Night 37 a marqué le premier combat de l’histoire de l’UFC à ne comporter aucune tentative de frappe significative combinée.

Carte préliminaire

Trevin Giles (11-2 MMA, 2-2 UFC) a subi des pertes consécutives après avoir entamé sa carrière 11-0.

Giles a un dossier de 1-2 depuis qu’il est passé dans la division des poids moyens de l’UFC en décembre 2017.

Lauren Murphy (11-4 MMA, 3-4 UFC), 36 ans, est la plus âgée des 24 combattants prévus pour participer à l’événement. Lauren Murphy a un jour de plus.

Murphy a alterné victoires et défaites au cours de ses sept derniers combats. Elle a été victorieuse lors de son dernier combat à l’UFC sur ESPN 5 en août.

Murphy a une fiche de 2-1 depuis qu’elle est passée à la division des poids mouches de l’UFC en décembre 2017.

Murphy est l’une des cinq combattantes de l’histoire de l’UFC à avoir obtenu un KO à la suite d’une grève au genou. Elle a accompli l’exploit à l’UFC sur ESPN 5.

Youssef Zalal (7-2 MMA, 0-0 UFC), 23 ans, est le plus jeune des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

