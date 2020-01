Valentina Shevchenko sur la possibilité d’une trilogie avec Amanda Nunes: “Cela pourrait arriver à l’avenir”

Valentina Shevchenko Il espère affronter à nouveau Amanda Nunes.

Le premier combat entre les deux était en UFC 196 où Nunes remporté par décision unanime et couronné champion poids coq en UFC 200 Le match revanche est venu un an plus tard, où Nunes Il a gagné après une décision serrée et a conservé sa ceinture.

Avec Shevchenko sans battre Nunes, elle pense que la trilogie pourrait se produire, mais pour l’instant Il se concentre sur la division poids mouche.

“Je ne sais pas. Cette année, l’année prochaine, quand. Quand je l’ai mentionné auparavant. Je pensais que le troisième combat pourrait avoir lieu à l’avenir. Mais je ne sais pas quand » il a dit Shevchenko à The Score MMA. “Je n’y pense pas maintenant, j’ai beaucoup de choses à craindre dans ma propre division, le poids mouche.”

Avec Shevchenko sans victoires contre le Brésilien, elle croit avoir remporté le match revanche. Mais c’était aux poids de mouche où elle est championne, mais il pense que les juges se sont mal qualifiés.

“Bien sûr, après le dernier combat contre Amanda, le résultat était incorrect, totalement faux.”. Les gens veulent voir la trilogie », a-t-il expliqué. Je pense que ce n’est pas ce que je veux, ce n’est pas ce qu’elle veut, c’est derrière les lumières. »

Actuellement, Valentina Shevchenko Il se concentre sur la défense de votre ceinture. Quand je fais face Katlyn Chookagian dans UFC 247. Après cela, il ne sait pas quand la trilogie aura lieu, mais si cela se produit un jour, ce sera dans les coqs.

«Cela arrivera quelque part, un jour. Je ne sais pas quand. Et quand ça arrivera, je serai prêt »conclut Shevchenko.

La trilogie est quelque chose dont beaucoup de fans ont parlé parce que les deux champions ils sont à court de rivaux en poids de mouche et en poids de coq. On ne sait pas quand ce sera, mais Valentina Vous êtes sûr que cela arrivera un jour.