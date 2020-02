Valentina Shevchenko TKOs Chookagian, conserve son titre

Valentina Shevchenko est toujours la championne UFC des poids mouches.

“Bullet” a prouvé samedi soir qu’elle était clairement la meilleure combattante à 125 livres avec une dominante contre Katlyn Chookagian dans le co-événement principal de l’UFC 247. Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC) a arrêté Chookagian (13- 3 MMA, 6-3 UFC) avec une mise au sol à 1:03 de la ronde 3.

Shevchenko a dominé dans tous les scénarios du combat. Dans les trois rounds, Shevchenko a choisi Chookagian aux pieds avec sa frappe précise et dynamique. Elle a également réussi à marquer des takedowns dans les trois rounds, contrôlant Chookagian et même en la coupant avec un coude pointu au-dessus de son œil.

Au tour 3, la championne de 31 ans a pu reprendre le combat sur la toile, mais cette fois, elle s’est verrouillée en position dominante. Shevchenko a trouvé une maison dans le crucifix. De là, Shevchenko a plu des coups de poing sur Chookagian. Incapable de s’échapper ou de bloquer, l’arbitre a été contraint de sauver Chookagian et de se retirer du combat.

Cette victoire marque la troisième défense consécutive du titre de Shevchenko depuis qu’elle a remporté la ceinture vacante en décembre 2018. Le Kirghizistan est actuellement invaincu lors de ses cinq dernières sorties. La dernière fois que Shevchenko a goûté à la défaite, c’était dans un combat pour le titre des poids coq contre la championne en titre Amanda Nunes.

Shevchenko reste l’un des champions les plus dominants de l’UFC. Elle n’a pas encore été mise en danger dans un combat à 125 livres.

Le combat pour le titre des poids mouches chez les femmes était le co-événement principal de l’UFC 247 au Toyota Center de Houston. Il a été diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Les résultats les plus récents de l’UFC 247 incluent:

Valentina Shevchenko bat. Katlyn Chookagian via TKO (coups de poing) – Tour 3, 1:03

Justin Tafa bat. Juan Adams via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:59

Dan Ige bat. Mirsad Bektic via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Derrick Lewis bat. Ilir Latifi via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Lauren Murphy bat. Andrea Lee via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Khaos Williams bat. Alex Morono via KO (coups de poing) – Round 1, 0:27

Mario Bautista bat. Miles Johns via TKO (genou volant, coups de poing) – Tour 2, 1:41

Journey Newson déf. Domingo Pilarte via TKO (coups de poing) – Tour 1, 0:38

Andre Ewell bat. Jonathan Martinez via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Youssef Zalal bat. Austin Lingo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

