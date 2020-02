Valentina Shevchenko vs. Joanne Calderwood Cotes de pari d’ouverture dévoilées

La cote de pari d’ouverture a été dévoilée pour le prochain combat pour le titre des poids mouches UFC féminin à l’UFC 251 entre la championne Valentina Shevchenko et la challenger Joanne Calderwood.

ESPN a annoncé cette semaine que Shevchenko vs Calderwood aura lieu le 6 juin dans un lieu et un lieu à déterminer. En règle générale, l’UFC se rend à Chicago en juin, il est donc possible que la carte soit placée là encore, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Quoi qu’il en soit, il semble que Shevchenko contre Calderwood se terminera comme l’événement co-principal sur la carte.

Après l’annonce de la réservation de Shevchenko contre Calderwood, les paris sportifs en ligne BetOnline ont publié les cotes de pari d’ouverture pour cela. Consultez-les ci-dessous (h / t BestFightOdds.com).

UFC 251: Shevchenko contre Calderwood: Joanne Calderwood (+800) contre Valentina Shevchenko (-1200) https://t.co/DVA1lC41Wi # ufc251 @BulletValentina

– BestFightOdds (@BestFightOdds) 20 février 2020

UFC 251 – Cotes d’ouverture

Valentina Shevchenko -1200

Joanne Calderwood +800

Shevchenko a ouvert comme favori des paris -1200. Cela signifie que vous devrez parier 1200 $ pour gagner 100 $. Calderwood a ouvert comme un outsider de paris +800. Cela signifie que vous devrez parier 100 $ pour gagner 800 $.

Ce n’est pas une surprise de voir Shevchenko s’ouvrir à nouveau en tant que grand favori des paris. Depuis son passage au poids mouche en 2018, Shevchenko a semblé imbattable. Elle a écrasé Priscila Cachoeira à ses débuts de 125 livres, puis a battu Joanna Jedrzejczyk pour remporter le titre de poids mouche féminin vacant. Depuis lors, Shevchenko a dominé Jessica Eye, Liz Carmouche et, plus récemment à l’UFC 247, Katlyn Chookagian.

Calderwood obtient presque ce titre par défaut, car il n’y a tout simplement pas beaucoup de challengers viables à la ceinture de Shevchenko en ce moment. Calderwood a une fiche de 4-1 au total à l’UFC en tant que masselotte et sort d’une victoire par décision partagée sur Andrea Lee lors de son dernier combat. Mais elle n’est qu’à deux combats retirés d’une perte de décision face à Chookagian, sur la même carte que Shevchenko a assommé les lumières d’Eye d’un coup de pied.

Qui est votre argent pour considérer les chances déséquilibrées dans le combat Valentina Shevchenko contre Joanne Calderwood?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/02/2020.