Valérie Loureda motivée par le lien avec Joanna Jedrzejczyk: «Elle me dit toujours que je serai la prochaine championne»

En ce qui concerne les modèles, la masseuse Bellator Valerie Loureda pourrait faire bien pire que Joanna Jedrzejczyk.

Loureda, 21 ans, a travaillé en étroite collaboration avec l’ancien champion des poids paille au gymnase de la Top Team américaine avant le combat pour le titre de Jedrzejczyk contre Zhang Weili à l’UFC 248 le mois dernier. Jedrzejczyk et Zhang disputeraient l’un des plus grands combats de championnat de l’histoire du MMA, se battant d’avant en arrière pendant cinq tours avant que Zhang n’émerge avec une décision unanime de défendre son titre.

La guerre éclatante était à la fois physiquement et émotionnellement épuisante, même pour ceux qui en ont simplement été témoins. Loureda peut certainement en parler et elle a dit à Mike Heck de MMA Fighting sur l’émission What the Heck que travailler en étroite collaboration avec Jedrzejczyk a été une expérience qui a changé la vie.

«J’ai fait tout l’entraînement avec Joanna pour ce camp; J’étais son principal partenaire d’entraînement pour ce camp avec Mike Brown et Katel [Kubis]», A déclaré Loureda. «Tout en sachant combien j’ai mis de moi, je lui ai donné tout de moi, parce que je voulais vraiment qu’elle fasse comme elle le faisait, et peu importait si je n’étais pas en surpoids, si j’étais en surpoids, si la nuit avant de ne pas dormir, si j’étais épuisé, je me présentais les mardis et jeudis et je lui donnais tout de moi, car je savais qu’elle avait vraiment besoin de moi. Ce combat a été plus émotionnel pour moi que quiconque. Nous pleurions ensemble sur le tapis, nous étions blessés ensemble. Je rentrais chez moi avec des ecchymoses partout. Et Joanna disait: “Lâchez-vous, lâchez-vous, vous êtes un champion!”

«Nous avons un lien très différent. Je ne me suis jamais entraîné avec quelqu’un qui s’entraîne comme moi, comme Joanna. Joanna et moi, nous nous entraînons de la même façon, nous nous comprenons simplement. Nous pouvons nous maudire et nous embrasser après. Je lui ai juste donné mon 100 pour cent, donc regarder sa performance dans le combat était la plus belle chose pour moi. Je l’idolâtre, je l’admire tellement, elle me donne tellement de conseils. Elle me dit toujours que je serai le prochain champion. Nous nous comprenons simplement. Ce combat m’a motivé plus que tout. »

Un des principaux sujets de discussion au lendemain du combat a été les blessures au visage dont Jedrzejczyk semblait souffrir. Bien qu’ils se soient avérés être rien de trop graves, les dommages superficiels ont suscité de nombreuses réactions, dont Loureda n’a pas pris avec bonté.

Loureda a répondu aux commentaires sur Twitter, défendant avec passion son amie et sa coéquipière.

Vous devez arrêter de vous moquer de Jonna. C’est foutu. Elle a fait valoir votre argent et s’est battue comme une guerrière. Pas de lutte, pas de lutte, ces filles se tenaient là et montraient de beaux échanges. Vous devez avoir plus de respect pour la femme dans ce sport et ce que nous faisons.

– Valerie Loureda (@valerielouredaa) 9 mars 2020

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle sentait qu’elle devait parler, Loureda a expliqué pourquoi les fissures sur l’apparence d’un combattant peuvent être encore plus difficiles à prendre pour une femme.

“De toute évidence, quand elle a terminé le combat, je sais à quoi elle ressemble et je comprends parfaitement”, a déclaré Loureda. “Je sais que les fans sont des fans, sur Twitter, ils sont terribles, ils vont détruire ou quoi que ce soit, mais j’ai l’impression que c’est arrivé à un certain point après un moment comme ça.” Nous sommes des combattantes, si j’étais dans une position et que je finissais de me battre comme elle et que les gens dont ils parlaient étaient à quoi elle ressemblait, j’aurais été énervé. Je pense que nous devrions cesser de critiquer. Comme, ce combat était le combat le plus amusant jamais. C’est un autre niveau de divertissement, et je me sentais mal à cause de la façon dont ils se moquaient d’elle.

«Joanna est belle. Nous sommes des combattantes, (et) aucune fille ne veut être critiquée sur son apparence. Je suis devenu fou sur Twitter pendant un petit moment et je suis désolé, mais je devais le faire. Je l’aime à mourir. Je respecte toutes les combattantes. Ce que nous mettons dans ce sport, tout le monde ne peut pas le faire, c’est très spécifique, les gens qui font ce que nous faisons. Surtout en tant que femmes, c’est si dur pour notre corps, comme le tribut qu’il en coûte à notre corps, juste se gratter, se meurtrir, les yeux noirs. Juste des choses féminines que nous devons maîtriser et que ce sport détruit. »

Loureda sait qu’elle a un long chemin à parcourir pour égaler les réalisations et la popularité de Jedrzejczyk, mais elle ne manque pas de confiance. Elle ne lutte pas non plus pour gagner un public, car elle a excellé dans les premiers stades de sa carrière de MMA, gagnant un dossier de 2-0 avec ces deux apparitions dans la cage de Bellator. Elle n’hésite pas non plus à s’exprimer sur les réseaux sociaux.

Elle a récemment participé à la version américaine de l’émission de téléréalité internationale Exathlon – la même émission sur laquelle les stars de l’UFC Yoel Romero et Jorge Masvidal sont apparues – et Loureda a crédité l’expérience en lui donnant une nouvelle perspective, même si cela a également entraîné une blessure qui l’a forcée de son combat le plus récent en janvier dernier.

Plutôt que d’être découragée par le temps libre, l’artiste martiale de toujours l’a utilisée pour se reposer et guérir et maintenir l’état d’esprit positif qu’elle souhaite partager avec d’autres jeunes femmes qui peuvent être critiquées de manière indue pour leur comportement.

“C’est qui je suis”, a déclaré Loureda. “Comme, je suis un combattant incroyable, mais si je ne me sens pas jolie, féminine et élégante, je ne suis pas Valérie. Même en entrant dans la semaine de combat, je le prends comme un concours de beauté, car c’est mon concours de beauté. Littéralement, j’ai une semaine de combat, j’ai une semaine médiatique, je suis maigre, je ne ressemble pas à ça tout le temps, je fais mes séances photos, je fais mes interviews, mais tout mon camp je m’entraîne plus fort que n’importe quelle autre fille ce monde. Je suis vraiment désolé de le dire, je m’entraîne plus fort que quiconque et j’y suis confiant. Alors la semaine de combat arrive, mes cheveux sont jolis, mon maquillage est fait, j’ai mes interviews, j’ai toute la semaine de combat. Je fais du poids comme je le fais toujours, et je n’ai pas à souffrir du poids de l’eau, etc. Le lendemain, je sors me battre avec mes extensions de cils, mes cheveux coiffés, mais c’est ce que je suis. Pourquoi ne puis-je pas être les deux?

“Les gens disent parfois:” Oh, c’est juste une influenceuse des réseaux sociaux. “Je me dis, non, je me bats depuis que j’ai deux ans. C’est tout au long des années, j’ai aussi d’autres passions, donc je fais des films, je fais du théâtre, je fais du divertissement, j’ai été danseur toute ma vie. Je suis une femme normale sauf que je suis née dans le combat, je suis née pour la guerre, comme ma structure corporelle, je suis née pour la guerre. Mon père, cela remonte à bien des âges dans ma famille. Je suis né dans ce monde, toute ma famille était composée de ceintures noires.

«Donc, c’est très difficile pour moi d’être pris au sérieux, mais honnêtement, je pense que c’est juste le moment, tant que je continue à gagner des combats, c’est tout ce qui compte. Tout le monde va se taire et je vais être les deux. Je vais être la plus belle femme du monde, je vais être la combattante la plus méchante du monde. “