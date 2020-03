Valerie Loureda réprimande les fans de l’UFC pour se moquer de Joanna Jedrzejczyk et exige plus de respect pour les combattantes

Image via @Valerieloureda sur Instagram (photographe non répertorié)

Joanna Jedrzejczyk a subi un hématome grave dans sa perte de décision partagée UFC 248 à Weili Zhang. Au moment de la fin de la guerre de la paire, l’ancien champion poids paille était presque méconnaissable. Malheureusement, au lieu de faire l’éloge de la performance courageuse de Jedrzejczyk, certains fans de combat l’ont tourmentée avec des mèmes et des commentaires négatifs. La partenaire d’entraînement de Jedrzejczyk, Valérie Loureda, n’a pas été impressionnée par cet affichage.

S’exprimant lundi sur son compte Twitter officiel, Loureda a réprimandé les fans de l’UFC pour “se moquer” de Jedrzejczyk, et a exigé plus de respect pour les talentueuses compétitrices du MMA.

Voyez ce qu’elle avait à dire ci-dessous.

Vous devez arrêter de vous moquer de Jonna. C’est foutu. Elle a fait valoir votre argent et s’est battue comme une guerrière. Pas de lutte, pas de lutte, ces filles se tenaient là et montraient de beaux échanges. Vous devez avoir plus de respect pour la femme dans ce sport et ce que nous faisons.

– Valerie Loureda (@valerielouredaa) 9 mars 2020

“Vous devez tous arrêter de vous moquer de Joanna”, a écrit Loureda. “C’est foutu. Elle a fait valoir votre argent et s’est battue comme une guerrière. Pas de lutte, pas de lutte, ces filles se tenaient là et montraient de beaux échanges. Vous devez avoir plus de respect pour la femme dans ce sport et ce que nous faisons. »

Valérie Loureda, qui vient du Taekwondo, se bat actuellement pour le Bellator MMA, où elle a établi un record professionnel 2-0. Elle a été l’un des principaux partenaires de formation de Jedrzejczyk pour l’UFC 248.

Que pensez-vous de ces commentaires de Loureda? Joanna Jedrzejczyk et ses collègues combattantes méritent-elles plus de respect de la part des fans de combat?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.