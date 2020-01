VanZant: Le bras fracturé est à blâmer pour le dernier revers, le retour de l’UFC est attendu en mai

Les fans de Paige VanZant, affectueusement surnommé «FanZants», ont été déçus d’apprendre que «Jauge 12» a de nouveau été blessé et a rebondi lors d’un combat à l’UFC, cette fois contre Amanda Ribas lors du prochain événement de l’UFC Brasilia au Nilson Nelson Gymnasium le 14 mars. au Brésil.

Il s’avère que le même bras qui lui a posé des problèmes depuis qu’elle l’a brisé contre Jessica Rose-Clark en 2018 était à nouveau le coupable, avec un trou de vis cassé compromettant sa plaque de bras permanente et poussant son retour de l’octogone en mai, ou peut-être même plus tard.

“Oui, je me suis encore fracturé le bras”, a écrit VanZant sur Instagram. “Non, ce n’est pas la fin de mon histoire. Il s’agit d’une très petite fracture qui ne prendra que 6 à 8 semaines pour guérir. C’est la deuxième fois que je perce un trou de vis où se trouve ma plaque dans mon bras, une troisième pause à un troisième endroit. Je sais que je dois ajuster ma formation maintenant que j’ai une plaque permanente et des vis dedans. Je ferai ces ajustements et je reviendrai avec succès comme je l’ai fait auparavant. »

L’équipe VanZant a été critiquée pour avoir permis à «12 Gauge» de continuer à se battre même après avoir appris qu’elle s’était cassé le bras (plus d’informations sur ce drame ici). L’os n’a pas guéri ou n’a montré aucun progrès dans les semaines qui ont suivi, ce qui a conduit à une «opération plus grave».

VanZant (8-4) a été vu pour la dernière fois en train de remporter la victoire contre Rachael Ostovich à l’UFC Brooklyn il y a environ un an. Son prochain combat pourrait être son dernier, au moins à l’intérieur de l’Octogone, car l’ancienne finaliste de «Dancing with the Stars» a exprimé sa rémunération moins élevée que prévu.

Rendez-vous en mai?