Vas-y doucement, Brandon – MMA.uno, n ° 1 dans les nouvelles d’arts martiaux mixtes espagnols (MMA).

Celui né à Baja California, au Mexique, Brandon Moreno aura un combat difficile ce samedi 14 mars au Brésil quand il fera face à la section locale Jussier Formiga. Le Mexicain de retour à l’UFC remporte la victoire Kai kara-france le 14 décembre 2019 et un combat à égalité avec les invaincus Askar Askarov le 21 septembre 2019.

Connu comme “Le bébé assassin” Il a déclaré avant son combat: «Je me sens bien, le même ou mieux qu’avant. Je me suis éloigné de la pression et j’ai décidé de concentrer mes énergies. J’ai un combattant extraordinaire devant moi et je ne vais pas abandonner mon terrain. J’ai déjà fait de nombreuses erreurs dans le passé pour avoir combattu sous pression, cela ne m’a pas aidé du tout. Pour ces raisons, j’ai modifié la stratégie interne, mon équipe a mis en place un nouveau programme de formation et maintenant ma stratégie est hors de toute pression. Je veux aller chercher un championnat sans avoir à me mettre la pression, je l’ai déjà fait avant et les choses ne se sont pas bien passées. Je ne peux pas nier que maintenant mes ambitions sont plus élevées, mais c’est pour cette raison que je veux le faire calmement, hors de toute pression. Il est inconfortable de vivre avec le stress de ne pas atteindre les objectifs, cela m’a trop bouleversé. D’une certaine manière, tout cela m’a aidé à réfléchir sur le rythme de vie que je menais. Je ne veux pas penser aux changements qui peuvent me déséquilibrer, maintenant je me concentre sur mon prochain combat. J’ai des plans et des aspirations, mais pour le moment je me concentre sur le meilleur de cette division, ça s’est bien passé pour moi et je sais que je peux encore faire des choses pour m’améliorer »

Le titre dans la division des 125 livres est vacant et Moreno est cinquième du classement, son prochain rival est troisième, donc une victoire pourrait lui donner dans un proche avenir cette lutte pour le championnat qu’il aspire.