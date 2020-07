« Venez vous battre pour cette ceinture maintenant »

Crédit d’image: Twitter de Jorge Masvidal

Si tout se passe comme prévu pour Jorge Masvidal lors de son affrontement à l’UFC 251 contre le champion Kamaru Usman, il a déjà en tête ses futurs adversaires au titre.

S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN à propos de la confrontation et de la possibilité de remporter le titre des poids mi-moyens de l’UFC, Masvidal a précisé à qui il serait le plus disposé à donner un coup de titre et le premier adversaire serait une revanche d’un combat favori des fans, Nate Diaz.

Masvidal a battu Diaz à l’UFC 244 en novembre dernier, avec le titre BMF en jeu – un titre que Diaz a prétendu défendre. Masvidal a remporté le combat par l’arrêt du médecin et l’actuel challenger du titre poids welter pense que les fans méritaient plus d’action pour ce combat.

« Quand j’aurai ce titre, rien ne serait mieux que de donner [Nate Diaz] l’opportunité qu’il m’a donnée de me battre pour sa ceinture BMF. Allez, viens te battre pour cette ceinture. « @ GamebredFighter veut rendre la pareille à @ NateDiaz209 après # UFC251 (via @arielhelwani) pic.twitter.com/c5wswAaF7M – ESPN MMA (@espnmma) 6 juillet 2020

« Il y a deux gars qui sont lourdement sur mon radar et Nate est certainement l’un d’eux », a déclaré Masvidal. « Parce que quoi qu’il en soit, c’était un bon combat, Nate ou le monde n’a pas obtenu les résultats que nous voulions. Je sais que Nate veut évidemment le rejeter, je vous le dis, en parlant du fond du cœur, je veux le rejeter. Quand j’aurai ce titre, rien de mieux que de donner [Diaz] l’opportunité qu’il m’a donnée de me battre pour sa ceinture BMF. Allez, viens te battre pour cette ceinture maintenant.

Une revanche potentielle entre Masvidal et Diaz apporterait certainement beaucoup de battage médiatique et d’attention de la part des fans, mais l’autre adversaire qu’il a mentionné serait une autre revanche qu’il cherche à venger.

« Un autre mec que nous allons définitivement abandonner à un moment donné est [Stephen] Thompson », a déclaré Masvidal. «Pas à cause de quoi que ce soit de personnel, je n’ai rien eu que de l’amour et du respect pour cet individu, j’aimerais juste le refouler. Je pense que je pourrais certainement faire mieux que la nuit de notre première rencontre. Je pense que je me marie bien. J’adorerais le refaire avec Thompson. C’est certainement quelque chose qui va se produire. «

De retour à l’UFC 217, Thompson a battu Masvidal par décision unanime. C’était la dernière fois que Masvidal perdait, et il a depuis battu Diaz, Ben Askren et Darren Till lors de son ascension fulgurante dans la division des poids mi-moyens de l’UFC.

Suite à l’annonce que Jorge Masvidal allait intervenir pour le tournoi principal face à Usman, Nate Diaz a consulté Twitter pour donner son avis sur le match, montrant son approbation pour le combat.