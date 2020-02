Vengeance de Fedor et retour à l’UFC

Frank Mir est l’un des combattants actifs les plus vétérans du monde. À 40 ans et avec un record de 19-13, le Cubano-américain continue de se battre. Et il ne prévoit pas d’arrêter de le faire bientôt, comme il l’a récemment déclaré à MMA Junkie.

L’avenir de Frank Mir: Fedor et UFC

En fait avoir le plan de revenir à l’UFC. En juillet 2017, bien qu’il lui restait encore six épisodes dans son contrat, Mir a été libéré de cette société, puis a signé avec Bellator MMA, où il continue aujourd’hui.

«Je leur ai parlé et je suis prêt à me battre le 1er avril, mais je ne sais pas s’ils auront quelque chose pour moi. Je pense que Bellator est une grande entreprise, mais j’aimerais me battre plus fréquemment. À la fin de mon contrat, j’analyserai mes options.

«Le PFL est intéressant, mais Avant que tout soit dit et fait, je prendrai ma retraite à l’UFC. Surtout maintenant que l’USADA est devenue plus réaliste; Il suffit de voir ce qui s’est passé avec Jon Jones. C’était mon seul problème. Maintenant qu’ils ne sont pas si nazis, je pourrais revenir.

“J’aimerais aussi avoir un match revanche avec Fedor [Emelianenko]. Je pense qu’il a réalisé qu’il m’a battu par hasard. Il est en verre, il ne peut pas recevoir de coup. J’aimerais avoir l’occasion de prouver que ce que je dis est correct. »

