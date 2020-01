Vérification du temps! Conor McGregor et Donald Cerrone se battront à l’UFC 246 vers 12 h 05 HE ce soir.

La plus grande attraction des sports de combat revient aujourd’hui dans la cage plus tard dans la soirée (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que Conor McGregor laisse une mise à pied de 15 mois pour défier Donald Cerrone dans un événement principal de 170 livres.

Ce sera la première apparition de McGregor à l’UFC depuis qu’il a été étouffé par son rival Khabib Nurmagomedov lors de l’UFC 229 en 2018 dans le combat le plus vendu de l’histoire de l’entreprise. Ce sera également le premier de McGregor sur trois combats potentiels en 2020 alors que «Notorious» tente de reprendre son emprise sur le jeu de combat.

McGregor aura certainement les mains pleines quand il entrera dans la cage et se tiendra en face de Cerrone, qui détient actuellement le record de l’UFC pour la plupart des combats, victoires, arrivées et bonus post-combat. “Cowboy” a accumulé ces records au cours d’une carrière de neuf ans à l’UFC, mais le vétéran de 36 ans reste aussi dangereux que jamais, en particulier après un KO consécutif, il perd fin 2019.

Les fans de combats du monde entier seront à l’écoute pour regarder le combat de retour de McGregor face à l’homme qui l’a appelé il y a plus de quatre ans, mais quand les deux combattants verrouillent-ils réellement les cornes?

Avec quatre autres combats ayant lieu sur la carte principale PPV à partir de 22h00. HE, McGregor contre Cerrone devrait commencer vers 12 h 05 HE (dimanche). Aucun des combats undercard n’est prévu pour plus de trois tours afin que les choses puissent se dérouler assez rapidement. Sans parler du fait qu’Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira, Brian Kelleher contre Ode Osbourne et Aleksei Oleinik contre Maurice Greene sont tous des candidats pour produire des arrivées rapides.

Si les choses tournent tard (ou tôt), Mania sera sûr de fournir une heure de début mise à jour pour l’événement principal McGregor vs Cerrone de ce soir.

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.