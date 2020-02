Vérification du temps! Deontay Wilder, Tyson Fury se disputeront vers 23 h 50. ET ce soir (mis à jour)

Nous ne sommes qu’à quelques heures du match revanche contre le champion des poids lourds Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) et le roi Leal Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) plus tard ce soir (samedi 22 février). , 2020) vivent ESPN + PPV de l’intérieur de MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada.

Les deux stars des poids lourds le reviendront de leur rencontre initiale en décembre 2018, qui a vu Fury ressusciter des morts tard dans la lutte après un renversement de Wilder pour marquer un tirage divisé sur les tableaux de bord. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs affrontements de boxe de ces dernières années et un prélude à un match revanche ultra-important.

Cette fois-ci, Wilder et Fury ont tous les deux accumulé du poids supplémentaire afin de marquer plus de dégâts avec leurs coups de poing. Cela a le plus de sens pour Wilder étant donné que le légendaire artiste KO des poids lourds n’a pas pu terminer Fury sera son meilleur coup de poing lors de leur première réunion, mais cela a également du sens pour Fury alors qu’il essaie de donner à «Bronze Bomber» un avant-goût de sa propre médecine dans les premiers tours.

C’est un combat massif pour le moins. Non seulement Wilder et Fury se battent pour les droits de vantardise ultimes dans le plus grand match de boxe de l’année, mais ils rivalisent pour voir qui sera le meilleur combattant poids lourd du monde aujourd’hui. Après tout, les deux hommes restent invaincus dans leur carrière professionnelle et ont dominé la compétition à ce jour.

Mais quand exactement les fans de combat peuvent-ils s’attendre à ce que «Bronze Bomber» et «Gypsy King» entrent dans le ring pour leur revanche attendue?

La boxe est toujours difficile à chronométrer étant donné les longues promotions et présentations en cours, mais Wilder et Fury devraient commencer leurs promenades respectives vers le ring vers 23h50. ET (sous réserve de modifications, alors restez connecté à Mania pour toutes les mises à jour). Cela viendra après que trois combats aient déclenché la carte principale ESPN + PPV à partir de 21h00. ET, y compris un affrontement poids lourd co-principal entre les vétérans Charles Martin et Gerald Washington et un combat pour le titre des poids coq super opposant l’actuel champion WBO Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima.

Assurez-vous de ne pas manquer l’action alors que Wilder et Fury cherchent à consolider leur classement en tant que meilleur poids lourd de la boxe.

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un événement à quatre combats ESPN + pay-per-view (PPV) qui commencera à 21 h. ET.