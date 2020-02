Vérification du temps! Jon Jones et Dominick Reyes s’affronteront à l’UFC 247 vers 12 h 05 HE ce soir.

L’héritage de Jon Jones changera d’une manière ou d’une autre plus tard ce soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, au Texas, alors que le champion incontesté des poids lourds légers de l’UFC entre dans son 15e. combat de titre consécutif dans une défense contre le concurrent invaincu Dominick Reyes.

Alors que Jones a battu tous les prétendants qu’il a jamais rencontrés à l’intérieur de la cage, Reyes possède des compétences uniques à un combat avec “Bones”. Le concurrent invaincu est non seulement long et assez fort pour correspondre aux attributs physiques de Jones, mais son les combinaisons de boxe et les capacités de finition sont capables de poser des problèmes au champion dès la cloche d’ouverture.

Cela dit, Jones reste un favori de -475 pour éliminer Reyes, selon nos amis de Bet Online. Ce sont des chances substantielles et un reste que Jones n’a jamais été vaincu à l’intérieur de la cage. Il est sans doute le meilleur combattant livre pour livre de la planète et trouve toujours un moyen de gagner, peu importe l’adversaire. Donc, alors que Reyes a une fiche de 6-0 à l’intérieur de l’Octogone avec des KO clés sur Chris Weidman et Jared Cannonier, “Devastator” doit toujours affronter le plus gros poids lourd léger de ce soir à l’UFC 247.

Compte tenu de l’ampleur de ce combat et de ce que cela signifie pour la faction croissante de 205 livres, les fans de combat du monde entier seront à l’écoute. Mais quand exactement les amateurs de combat peuvent-ils s’attendre à ce que Jones et Reyes touchent réellement des gants?

Avec quatre autres combats ayant lieu sur la carte principale PPV à partir de 22 heures. HE, Jones vs Reyes devrait commencer vers 12 h 05 HE (dimanche). Le co-événement principal entre la championne féminine UFC des poids mouches Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian sera également disputé au cours de cinq manches. Étant donné que deux des trois derniers combats de Shevchenko ont fait la différence et que Chookagian n’a pas terminé en six victoires à l’UFC, le co-vedette pourrait très bien repousser Jones contre Reyes encore plus loin.

Si les choses tournent tard (ou tôt), Mania sera sûr de fournir une heure de début mise à jour pour l’événement principal Jones vs Reyes de ce soir.

