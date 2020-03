BRASILIA, Brésil – Veronica Macedo revient sur les derniers mois de sa vie, après une commotion cérébrale qui a entraîné l’annulation de quelques combats à l’UFC, et comment cela l’a convaincue de passer au poids coq. Macedo, qui rencontre Bea Malecki à l’UFC Brasilia le 14 mars, discute de la lutte financière qu’elle a provoquée, de la suite de sa carrière à l’UFC, et plus encore.