Version UFC 249 Daniel Cormier

Dans une interview via instagram live, Daniel Cormier a offert quelle serait sa carte de rêve pour l’événement UFC 249, compte tenu de l’impossibilité pour plusieurs combattants de voyager et d’autres combats qui étaient prévus dans le passé et ont dû être annulés.

Tony Ferguson (25-3) contre Justin Gaethje (21-2)

Francis N’Gannou (14-3) contre Jairzinho Rozenstruik (10-02)

Jorge Masvidal (35-13) contre Kamaru Usman (16-1)

Michelle Waterson (17-7) contre Rose Namajunas (8-4)

Tyron Woodley (19-4) contre Gilbert Burns (18-3)

Max Holloway (21-5) contre Colby Covington (15-2)

Certains combats ont fait l’objet de rumeurs, d’autres ont été programmés pour de futurs événements et “DC » il se donne certains «luxes» dans ses choix.

Que pensez-vous de cette carte? Qui seraient les gagnants? Ont-ils un sens pour l’avenir de chacune des divisions de l’UFC? Avez-vous une meilleure carte que celle proposée par Cormier? Nous vous lisons …