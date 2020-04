Vicente Luque heureux de «divertir» les fans en quarantaine à l’UFC 249

Vicente Luque n’est pas étranger aux combats à court terme. Mais celui-ci dépasse définitivement les opportunités précédentes en matière de drame d’avant-combat.

“The Silent Assassin” a été affronté contre Randy Brown à l’UFC Portland le 11 avril, mais tout l’événement Fight Night a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que la société a du mal à obtenir une carte pour l’UFC 249 le 18 avril, une émission Dana White a insisté pour devenir réalité malgré le chaos aux États-Unis, Luque a reçu un autre appel.

Le talent poids welter s’est envolé pour Brasilia en mars pour rendre visite à sa famille et regarder la nuit de combat de l’UFC prévue pour le 14 mars. montre.

Avec toute l’incertitude entourant l’UFC, Luque a continué de s’entraîner au gymnase Cerrado MMA au cas où son manager lui proposerait une offre. L’UFC voulait qu’il partage la cage à huit côtés avec Niko Price, qui avait été réservé pour rencontrer Muslim Salikhov sur la même carte une semaine auparavant.

“Ils avaient besoin de combattants pour l’UFC 249, (et) ils voulaient réserver de bons combats, alors ils m’ont appelé”, a déclaré Luque au MMA Fighting. «Une revanche avec Niko Price suscite beaucoup d’intérêt des fans à cause de nos styles, et cela m’a aussi intéressé. Ce sera un combat intéressant à regarder. »

Luque a immédiatement quitté Brasilia pour la Floride, emménageant dans la maison de Gilbert Burns pour se préparer à combattre en moins de trois semaines. Bientôt, l’UFC a annoncé une gamme complète pour le 9 mai, qui comprenait Luque vs Price. La carte est surnommée UFC 249, le paiement à la séance du 18 avril qui a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

“The Silent Assassin” a déclaré qu’il était un peu surpris que l’UFC détienne une carte de combat lors d’une pandémie mondiale. Mais avoir Burns comme partenaire d’entraînement l’a préparé parce que «« Durinho »a une salle de sport dans son garage.

Comme indiqué précédemment par MMA Fighting, l’UFC 249 devrait avoir lieu en Floride après avoir été déplacé de Brooklyn vers des terres tribales en Californie. Le président de l’UFC, Dana White, a promis de tester des combattants, des entraîneurs et du personnel pour COVID-19, bien que les plans exacts de la promotion restent secrets.

“Je n’ai jamais vécu une telle situation auparavant”, a déclaré Luque. “Même si j’ai pris beaucoup de combats à court préavis auparavant, j’ai toujours su où cela se passerait, comment j’y arriverais. Je n’avais aucun doute. C’est une situation unique maintenant, mais nous pouvons nous adapter. Nous continuerons à nous entraîner jusqu’à ce que nous entendions où nous devons aller. “

L’emplacement exact ne fera finalement aucune différence, a déclaré Luque. Il veut juste concourir et revenir dans la colonne des victoires après que Stephen Thompson ait interrompu une séquence de six victoires consécutives qui a commencé par une victoire sur Price. Pourtant, éviter l’infection contagieuse est sa priorité absolue.

“Rester en sécurité est le plus important”, a-t-il déclaré. «Le fait de savoir que je peux m’entraîner en toute sécurité et éviter autant de contacts que possible me rend plus détendu. Cela a été difficile pour moi, car ma famille est au Brésil, mais je sais qu’ils restent également en sécurité et très prudents, ne quittant la maison que pour acheter des produits d’épicerie.

«Je fais confiance à l’équipe de l’UFC. Ils ont toujours fait du bon travail avec les combattants, faisant ce qui est le mieux pour nous, surtout parce que nous sommes ceux qui y vont et organisent un spectacle pour eux, donc ils ne voudraient pas que nous tombions malades, non? Je pense qu’ils prendront toutes les précautions nécessaires. »

Luque s’attend à ce que l’UFC 249 soit un énorme succès “car il y a beaucoup de gens à la maison et il n’y a rien qui se passe dans le sport en ce moment, donc au moins nous serons en mesure de divertir ceux qui seront à la maison.”

Son camp d’entraînement était loin d’être idéal, mais Luque ne s’attend pas à ce que Price ait un avantage puisque tous les gymnases de MMA ont été fermés pendant l’épidémie de coronavirus.

Luque, qui a tapé “The Hybrid” avec un étrangleur D’Arce lors de leur première rencontre sous les lumières de l’UFC en 2017, prévoit un autre défi passionnant.

“Je vois toujours chaque adversaire comme un gars difficile à battre”, a déclaré Luque. “Même si je l’ai vaincu une fois, je ne le sous-estime pas sous quelque forme que ce soit. Je crois qu’il a appris et évolué avec cela, donc je m’attends à un combat difficile.

«Je vais commencer sur les pieds, comme je le fais toujours, et utiliser tous mes outils. Si j’ai une ouverture, s’il me la redonne, je peux l’explorer et obtenir une soumission. C’est le même adversaire, mais un nouveau combat. Je suis concentré et je le prends très au sérieux pour pouvoir revenir aux victoires. “