Vicente Luque veut une nouvelle carte UFC 249

Vicente Luque, concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, se dit prêt à intervenir à court terme pour se battre sur la nouvelle carte UFC 249 dans trois semaines.

Le président de l’UFC, Dana White, fait de son mieux pour faire de l’UFC 249 un test malgré toutes les formalités administratives dues à l’épidémie de coronavirus, mais il a admis que la carte serait probablement différente de la carte d’origine qui devait avoir lieu à Brooklyn. L’UFC est maintenant en train de finaliser le reste de la carte, et Luque pourrait potentiellement en faire partie.

Luque a été tagué dans un tweet par son ami Gilbert Burns, qui veut également se battre à l’UFC 249. Luque n’a pas tardé à ajouter que lui aussi voulait sur la carte. Voici ce que Luque a écrit sur Twitter.

Nous sommes toujours prêts à entrer dans l’octogone et à apporter la chaleur! Donnez-nous les noms et nous travaillons @danawhite @seanshelby @ AliAbdelaziz00 https://t.co/R7lTR99mF3

– Vicente Luque (@VicenteLuqueMMA) 29 mars 2020

Luque n’a pas combattu depuis novembre dernier lorsqu’il a abandonné une décision unanime à Stephen Thompson lors de l’UFC 244. Avant la défaite contre Thompson, Luque avait décroché une séquence de six victoires consécutives avec des victoires sur Mike Perry, Derrick Krantz, Bryan Barberena, Jalin Turner, Chad Laprise et Niko Price. Dans l’ensemble, Luque a un dossier de 10-3 à l’UFC, avec d’autres victoires sur Belal Muhammad, Hector Urbina, Alvaro Herrera et Hayder Hassan, plus des pertes contre Michael Graves et le meilleur Leon Edwards.

Il est surprenant que Luque n’ait pas encore été réservé pour un combat, étant donné qu’il est parmi les 15 poids welters, mais c’est peut-être sa chance d’obtenir un combat maintenant que l’UFC se démène pour sauver l’UFC 249. On ne sait pas qui Luque pourrait se battre, mais étant donné qu’il est un combattant classé, on pourrait supposer qu’il chercherait à affronter quelqu’un d’autre dans le top-15.

Qui voudriez-vous que Vicente Luque combatte à l’UFC 249?