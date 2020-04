Vicente Luque vs. Niko Price annoncé pour l’UFC 249

Vicente Luque

Welter Vicente Luque sera sur la carte UFC 249, mais maintenant il aura un nouveau rival. Le Brésilien aux racines chiliennes affrontera l’Américain Prix ​​Niko.

Le combat a été révélé a été annoncé par l’organisation lundi soir.

Le combat entre les deux sera une revanche du combat dans 2017. O Where Luque terminé à Prix au deuxième tour. Actuellement, les deux combattants viennent de situations différentes.

Luque vient de perdre le front Stephen Thompson dans UFC 244. Cette défaite s’est terminée par une séquence de six victoires. Avant cette défaite, il a vaincu Mike Perry par décision divisée en co-star de UFC Uruguay.

Prix, il alterne victoires et défaites lors de ses derniers combats. L’Américain vient de mettre KO James Vick dans UFC Tampa. Avant ce combat, il a perdu contre Ground and Pound contre Geoff Neal dans UFC 240. Une victoire contre Luque cela lui permettrait de respirer un peu de calme et d’assurer son séjour dans l’organisation.

UFC 249 Elle se tiendra le 18 avril dans un lieu à déterminer.