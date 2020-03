VIDEO | 35 des meilleures finitions de l’histoire de ONE Championship

Vous avez envie d’une action sportive de combat? Vous cherchez à tuer une vingtaine de minutes de votre quarantaine auto-imposée? Quoi qu’il en soit, nous vous avons couvert avec ce point culminant bourré d’action des meilleures finitions de l’histoire de ONE Championship.

Cette vidéo met en vedette le travail des stars du championnat ONE comme Aung La N Sang, Brandon Vera, Martin Nguyen, Angela Lee, et bien d’autres encore.

Comme de nombreuses organisations sportives, ONE Championship a été contraint d’ajuster son calendrier face à la pandémie de coronavirus. Cela dit, la promotion a un certain nombre d’événements à huis clos à l’horizon, dont le PDG Chatri Sityodtong espère que cela se déroulera comme prévu.

“Dans une situation comme celle-ci, vous jonglez avec de nombreuses priorités différentes”, a déclaré Sityodtong à Bleacher Report. «Différents pays modifient quotidiennement leurs politiques. Très rapidement, vous devez prioriser ce qui est le plus important. Pour ONE, la sécurité et la santé de nos athlètes, de nos fans, de notre personnel et du grand public étaient la priorité. »

“Nous essayons de recharger des cartes”, a poursuivi le patron de ONE Championship. «Nous devons cependant travailler avec divers gouvernements nationaux. Nous avons eu beaucoup de soirées tardives et des réunions d’urgence ont été convoquées avec mon équipe de direction pour obtenir la contribution de tout le monde à travers les différents mandants. Je ne veux pas commenter prématurément, mais je dirai que les événements d’avril s’annoncent très difficiles. Nous nous débattons à cause de toutes les conditions changeantes.

«En ce moment, notre calendrier est inchangé. Cependant, il y a beaucoup de remaniements dans les coulisses. La vie de tous les jours est impactée au quotidien dans de nombreux pays. Nous avons des droits médiatiques mondiaux et des athlètes partout dans le monde, nous devons donc être au courant de chaque changement de politique dans chaque pays. De plus, nous devons pouvoir organiser ces événements en toute sécurité. C’est une situation très fluide et encore trop tôt pour prendre des décisions. “

Quelle est votre finition préférée de la vidéo des temps forts du ONE Championship ci-dessus?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.