Vidéo: Après KO à Rio Rancho, Jan Blachowicz affronte Jon Jones

Le concurrent des poids lourds légers Jan Blachowicz avait un public très important pour son élimination directe des temps forts à l’UFC Rio Rancho.

Après avoir arrêté Corey Anderson au premier tour, Blachowicz s’est dirigé vers la cage et a parlé directement au champion Jon Jones, qui était dans la foule assistant à l’événement au San Ana Star Center, qui se trouve à une courte distance en voiture de sa ville natale adoptée d’Albuquerque, N.M.

L’UFC a pris l’échange en vidéo.

“Tu me promets?” Blachowicz a crié à Jones, qui a battu de son mieux et a salué le combattant polonais et a dit oui avant de se tenir sur sa chaise et de gonfler la foule.

Dans une interview dans les coulisses, Jones, à une semaine seulement de sa défense controversée contre Dominick Reyes, semblait accueillir un nouveau défi. Il a également disséqué Anderson, qui l’a confronté une fois à une signature d’autographe.

“J’étais heureux de voir Corey manger ses mots”, a déclaré Jones. «Il a tellement parlé de détritus, puis d’aller là-bas et de jouer comme il l’a fait, oui. Oh ouais, Jan (est un adversaire digne). Il a un grand pouvoir de KO. Il est très technique. Ses fondamentaux sont très pointus, et oui, je pense qu’il va faire un grand adversaire.

«Je peux totalement voir l’UFC nous correspondre. Quelle meilleure façon de revendiquer le titre qu’un KO comme ça. J’ai le sentiment que l’UFC va me téléphoner très bientôt. “

Informé que Blachowicz a une meilleure précision de retrait – ou plus précisément, une «précision de grappling», qu’il détient un avantage de 52 à 47 selon les statistiques de l’UFC – Jones a remis en question la statistique et a cité sa défense supérieure de 95% contre le retrait.

“Quiconque je me bats, je suis excité”, a déclaré Jones. “Je suis prêt à partir. Je suis complètement guéri de mon dernier combat, comme vous pouvez le voir. Pas d’yeux noirs. Le visage, le corps, l’esprit, le cœur sont prêts, alors faisons-le. “