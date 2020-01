Vidéo: Bernie Sanders atterrit dans l’eau chaude après avoir embrassé l’approbation présidentielle de Joe Rogan

Joe Rogan est peut-être connu pour sa contribution au sport des arts martiaux mixtes (MMA), mais le commentateur couleur d’Ultimate Fighting Championship (UFC) et l’hôte de podcast de renom est l’une des voix de célébrités les plus influentes de toute l’Amérique.

Avec plus de 7,3 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube, qui est principalement utilisée pour promouvoir et partager son célèbre podcast Joe Rogan Experience, les croyances de Rogan ont la capacité de toucher un nombre important de personnes à travers le monde. Mais cela ne signifie pas que le commentateur et comédien professionnel de l’UFC envoie toujours le bon message aux masses, car Rogan a fait des déclarations très controversées au fil des ans, y compris ses commentaires désobligeants à propos du combattant transgenre MMA Fallon Fox en 2014.

C’est pourquoi l’approbation récente par Rogan du candidat démocrate à la présidentielle, Bernie Sanders, a créé un tel engouement.

Sanders, qui était un invité sur le podcast de Rogan dans le passé, a pris sur lui de retweeter une vidéo plus tôt cette semaine montrant Rogan donner son approbation pour que Sanders devienne le prochain président des États-Unis en 2020. Regardez la vidéo ci-dessous via Twitter:

“Je pense que je voterai probablement pour Bernie … Il a été incroyablement cohérent toute sa vie. Il a essentiellement dit la même chose, été pour la même chose toute sa vie. Et cela en soi est une structure très puissante pour fonctionner. »-Joe Rogan pic.twitter.com/fuQP0KwGGI

– Bernie Sanders (@BernieSanders) 23 janvier 2020

Le public de Rogan comprend des personnes de tous horizons et partis politiques. Il était donc logique que Sanders partage son approbation et essaie de recruter plus de partisans avant les élections de cette année. Mais ce qui était censé être un petit article bénéficiant du soutien de l’une des plus grandes voix des médias sociaux est devenu une controverse pour Sanders.

L’un des principaux groupes à s’offusquer de Sanders partageant l’approbation de Rogan est la Campagne des droits de l’homme, le plus grand groupe de défense des droits LGBTQ du pays.

“Compte tenu des commentaires de Rogan, il est décevant que la campagne Sanders ait accepté et promu l’approbation”, a déclaré le président de la campagne des droits de l’homme Alphonso David dans une récente déclaration (via le Washington Post). «La campagne Sanders doit reconsidérer cette approbation et la décision de faire connaître le point de vue de quelqu’un qui a constamment attaqué et déshumanisé des personnes marginalisées.»

David a ajouté que Sanders a “mené une campagne sans vergogne en faveur des droits des personnes LGBTQ”, mais que Rogan a “attaqué des personnes transgenres, des hommes gais, des femmes, des personnes de couleur et d’innombrables groupes marginalisés à chaque occasion.”

Bien que Rogan soit libre de partager toute croyance qu’il peut avoir sur sa plateforme de podcast massive, cela ne signifie pas que tout le monde doit être d’accord avec cela. C’est exactement ce qui se passe ici, car Sanders fait maintenant face aux réactions de certains groupes de défense pour avoir partagé l’approbation du comédien.

Cela peut ne pas affecter considérablement la capacité de Sanders à remporter la primaire et représenter le parti démocratique lors de la prochaine élection présidentielle, mais cela ne peut certainement pas aider.

«Le but de notre campagne est de construire un mouvement multiracial et multigénérationnel suffisamment grand pour vaincre Donald Trump et les puissants intérêts spéciaux dont la cupidité et la corruption sont à l’origine de l’inégalité scandaleuse en Amérique», selon la campagne Sanders. a déclaré la carte mère de Vice dans un communiqué. «Partager une grande tente nécessite d’inclure ceux qui ne partagent pas chacune de nos croyances, tout en précisant toujours que nous ne compromettrons jamais nos valeurs. La vérité est qu’en nous solidarisant, nous partageons les valeurs d’amour et de respect qui nous feront avancer vers un monde plus humain et plus égalitaire. »