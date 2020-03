VIDEO | Brian Ortega escorté hors de l’arène après une altercation avec un zombie coréen

juste déçu d’avoir raté ce combat. Des images sur le net? pic.twitter.com/elI7Ja1Mca

L’une des rencontres les plus médiatisées de la carte UFC 248 de samedi s’est en fait produite en dehors de la cage, alors que les prétendants aux poids plumes Brian Ortega et «The Korean Zombie» Chan Sung Jung ont eu une course dans la foule.

Plus précisément, Ortega a en fait giflé l’ami de Jung, le rappeur coréen Jay Park – prétendument lorsque Jung a fait une pause dans les toilettes.

Sans surprise, Jung n’a pas pris avec bonté cet incident et a promis de punir Ortega dans la cage. Il a partagé sa version de l’histoire sur Instagram.

“Hier soir, vous vous êtes assis à 10 mètres de moi et de Jay Park”, a écrit Jung, s’adressant à Ortega. «Pendant deux heures, rien ne s’est passé, alors j’ai pensé que tout allait bien. Mais vous f ** king avez attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. Jay Park n’est pas un combattant professionnel mais un musicien. Vous avez giflé un civil qui a simplement aidé à traduire. »

“Pire encore, vous étiez assis là à attendre que je sois absent et à attaquer Jay Park”, a ajouté Jung, réprimandant Ortega. «Ce n’était pas un combat comme le feraient de vrais hommes. Ce que vous avez fait, c’est comme un adulte pour battre un enfant. Tu aurais dû m’attaquer. Si oui, je n’aurais pas été contrarié. Vous êtes un tel lâche pour avoir giflé un musicien et non un combattant. Si vous avez f ** king prévu cela pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de votre nom, alors je vous félicite, cela a fonctionné.

«Je vais te battre et je vais t’assommer et ton visage de f ** king sera sanglant.

Maintenant, ton visage de f ** king reste dans mon esprit et je vais te f ** k dans la cage. J’espère que tu ne me fuiras plus. “

À ce moment, Brian Ortega n’a pas donné beaucoup de perspicacité dans son côté de l’histoire. Cela étant dit, l’incident l’a conduit à être escorté hors de l’arène. Alors que les images de l’altercation elle-même n’ont pas encore fait surface, la vidéo d’Ortega rebondie depuis le lieu a. Voir en haut de cet article (via @KettnerLaw sur Twitter).

