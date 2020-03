Vidéo brute: des images de BodyCam révèlent les tests DWI de Jon Jones, puis son arrestation

Le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a été arrêté jeudi 26 mars 2020 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et inculpé de conduite avec facultés affaiblies aggravée, ainsi que d’utilisation négligente d’une arme à feu et de possession d’un conteneur ouvert.

Voir sa photo ici.

La police locale, qui comprenait une unité spéciale d’enquête sur les CFA, était sur les lieux après avoir répondu aux informations selon lesquelles des coups de feu avaient été tirés, et maintenant des images de la caméra corporelle de l’arrestation de Jones – qui comprend ses tests de sobriété sur le terrain – ont été rendues publiques.

«J’allais devenir fou, je me suis juste arrêté, j’étais gentil», a déclaré Jones aux policiers quelques jours seulement après ce tweet inopportun. «J’allais littéralement devenir fou. C’était mon premier trajet en deux semaines. J’ai vu ces sans-abri, j’étais gentil avec eux. Avoir une conversation avec eux, les traiter comme des humains. »

Jones a admis avoir bu un verre de vodka plus tôt dans la nuit, mais une bouteille ouverte de tequila Recuerdo a été trouvée sous son siège. De plus, un boîtier de balle déchargé a été récupéré et fera l’objet d’un examen médico-légal dans le cadre de l’enquête.

Le poids lourd léger de 32 ans a été remis en liberté plus tard dans la matinée, mais sera présenté au juge le 8 avril. J’espère que pour Jones, ce n’est pas le juge Charles Brown, qui a averti «Bones» de ne jamais revenir lors de leur dernière rencontre à fin 2015.