Vidéo brute: Jorge Masvidal et Kamaru Usman séparés après une confrontation animée à Miami

Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences, donc je n’ai pas été surpris de voir Kamaru Usman et Jorge Masvidal tomber commodément dans le Super Bowl Radio Row à Miami Beach. C’est là que «The Nigerian Nightmare» et «Gamebred» ont échangé des mots, forçant une séparation.

On dirait qu’Usman, l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC, est toujours confronté à ce genre de confrontations, y compris (mais sans s’y limiter) ses trucs dans les coulisses avec Colby Covington et Ben Askren, bien que je suppose que ce soit mieux que de se battre avec les fans.

Non pas que Masvidal n’ait pas vu sa juste part de matchs de cris publics.

Usman et Masvidal ont commencé à se mâcher les uns les autres pour susciter le battage médiatique pour leur combat pour le titre à venir et je suppose que l’idée est que si nous sommes assez excités pour cette confrontation de 170 livres, nous ne serons pas aussi fous d’avoir perdu l’occasion de voir ” Gamebred »face à Conor McGregor.

Blâmez le président de l’UFC Dana White, qui est déterminé à obtenir “Notorious” un autre coup de feu léger.

Angles supplémentaires d’Usman vs Masvidal ci-dessous:

DO SUMTIN … DO SUMTIN … DO SUMTIN … Je suppose que c’est ce qui se passe pour les durs à cuire ces jours-ci.