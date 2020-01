VIDEO | Budweiser sort une nouvelle canette “Cowboy” pour Donald Cerrone

Image via @ufc sur Instagram

Budweiser a sorti une boîte spéciale “Cowboy” pour Donald Cerrone dans la perspective de son combat à l’UFC 246 le week-end prochain contre Conor McGregor.

Cerrone affronte McGregor dans l’événement principal de l’UFC 246, qui aura lieu le samedi 18 janvier prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement a vendu ses billets en quelques minutes et devrait être un énorme événement à succès à la carte pour l’UFC qui pourrait vendre plusieurs millions de pay-per-views.

Maintenant, Budweiser se lance dans l’action. Dans un clip vidéo avec Brett Okamoto d’ESPN, Cerrone a révélé les nouvelles canettes de bière «Cowboy». Découvrez-les ci-dessous.

Des trucs très cool ici de Budweiser pour Cerrone, qui sera en ligne pour le plus gros jour de paie de sa carrière quand il affrontera McGregor à l’UFC 246. Après une décennie d’être un homme d’affaires pour l’UFC, la promotion l’a récompensé avec le plus gros combat possible contre une superstar légitime de McGregor, qui fait son retour tant attendu après plus d’un an loin de l’Octogone.

Cerrone a connu des hauts et des bas en 2019. Il a commencé l’année en beauté en éliminant Alexander Hernandez, un espoir ascendant, puis a vaincu Al Iaquinta dans un bouleversement, mais il a ensuite subi des pertes consécutives de TKO contre Tony Ferguson et Justin Gaethje pour terminer l’année. McGregor a personnellement sélectionné Cerrone comme adversaire pour son combat de retour, et les deux sont désormais destinés à affronter l’un des combats les plus excitants de l’année au cours du premier mois de la nouvelle décennie.

