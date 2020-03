Vidéo: Ce fut les débuts de Tony Ferguson à l’UFC

Ce 18 avril Tony Ferguson Il fait face au plus grand combat de sa carrière quand il essaie de se couronner comme le nouveau monarque léger et le premier homme à vaincre Khabib Nurmagomedov dans le stellaire de UFC 249.

Ferguson a dû gagner douze combats d’affilée pour pouvoir concourir dans la ceinture incontestée de la division, mais son parcours a été un peu plus long que cela depuis qu’il a commencé le 4 juin 2011, quand il a joué et remporté la finale de The Ultimate Fighter 13 en mettant KO Ramsey Nijem au premier tour de la série qui a marqué ses débuts sur l’octogone.

Dans son combat ultérieur, «El Cucuy» a fait son retour à 155 livres, où il a à ce jour obtenu un record de 14-1.