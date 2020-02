Vidéo: ces temps forts de KO Wilder devraient inquiéter Fury avant le match revanche

Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) tentera de terminer ce qu’il a commencé demain soir (samedi 22 février 2020) en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, lorsque «Bronze Bomber ”rencontre son rival Tyson Fury (29-0-1, 20 KOs) dans le Main Event qui sera disputé pour les titres WBC, The Ring et Lineal Heavyweight.

Ayant combattu Fury pour un tirage au sort il y a seulement 15 mois dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur combat de boxe poids lourd depuis très longtemps, Wilder a les connaissances et l’expérience nécessaires pour reculer à l’intérieur du ring avec “Gypsy King” et lui remettre son première perte de carrière. Tout Wilder doit le faire pour se frayer un chemin devant les longs coups de Fury et les mouvements peu orthodoxes pour décrocher ses coups de poing monstrueux.

Alors que certains voient Fury utiliser son jeu de jambes et son mouvement de tête pour échapper à quelque chose de significatif, Wilder a réussi à décrocher une combinaison de dynamite au 12e round de leur premier combat et à lui mettre Fury sur le dos pendant près de 10 secondes. Fury finit par se remettre sur pied, mais cela montrait toujours la capacité de Wilder à utiliser son pouvoir pour contrecarrer les avancées tardives de «Gypsy King».

En préparation de “Wilder vs. Fury 2” ce week-end à Las Vegas, ESPN a compilé certains des KO les plus vicieux de la carrière de “Bronze Bomber”, qui peut être vu dans le lecteur vidéo ci-dessus. De son arrivée d’un coup de poing sur le vétéran des poids lourds Luis Ortiz à son massacre de Dominic Breazeale au premier tour, Wilder arbore certaines des meilleures finitions à élimination directe que vous aurez jamais vues.

Donc, même si Fury a goûté à la puissance de Wilder et est revenu sur ses pieds pour raconter l’histoire, le vétéran anglais ferait mieux d’être au top de son jeu ou il finirait comme tout le monde dans cette vidéo.

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un combat de quatre ESPN + événement à la carte (PPV) qui commence à 21 h ET.