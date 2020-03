Vidéo: c’est ainsi que Brian Ortega a été retiré de l’UFC 248

Pendant UFC 248 samedi dernier, Brian Ortega a eu un incident avec The Korean Zombie. Les deux étaient assis à proximité en regardant le spectacle et la chose s’est réchauffée au point que “T-City” le rappeur giflé Jay Park, ami du combattant sud-coréen. Après une altercation, la sécurité a fait sortir l’Américain du bâtiment.

De plus, le coréen Zombie l’a publié dans Instagram:

«L’autre soir, vous vous êtes assis à 10 mètres de moi et de Jay Park. Il ne s’est rien passé pendant deux heures, alors j’ai pensé que tout allait bien. Mais tu as attaqué Jay Park pendant que j’allais aux toilettes. Jay Park n’est pas un combattant professionnel mais un musicien. Vous avez giflé un civil qui m’aide simplement avec la traduction. Pire, vous étiez assis là en attendant que je parte attaquer Jay Park.

“Ce n’était pas un combat, comme le feraient de vrais hommes. Ce que vous avez fait est le même que si un adulte me battait un enfant. Tu aurais dû m’attaquer. Si ça avait été comme ça, ça ne m’aurait pas dérangé.

«Vous êtes un lâche pour avoir giflé un musicien, pas un combattant. Si vous avez vraiment prévu cela pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de votre nom, je vous félicite, cela a fonctionné. Je vais te battre et t’assommer et ton putain de visage sera sanglant. Maintenant, je vais te battre dans la cage. J’espère que tu ne m’échapperas plus. “