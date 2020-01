Vidéo: C’est ainsi que la famille de Brian Kelleher a réagi à sa victoire à l’UFC 246

Pour Brian Kelleherle UFC 246 C’était une situation de mort ou de mort.

En enregistrant deux défaites d’affilée, le poids coq de 33 ans est venu à son combat avec Ode Osbourne le dos contre le mur, car une défaite de plus aurait signifié un licenciement presque certain.

Avec l’annulation de Alexa Grasso contre Claudia Galdelha, le combat entre Kelleher et Osbourne est passé à la carte principale du PPV, et c’est là que le New Yorkais a réussi à améliorer son record sur l’octogone à 4-3 avec une guillotine au premier tour, ce qui lui a octroyé un bonus de performance.

Le jour de l’événement a émergé une vidéo de l’effusion avec laquelle la famille de Kelleher a réagi à sa victoire dans le besoin.