Vidéo: Cet homme vient-il de se faire assommer par sa propre épaule?

” n t t n t t tif (typeof (jQuery) == ” function “) {(function ($) {$. fn.fitVids = function () {}}) (jQuery )}; n t t t tjwplayer (‘jwplayer_YUAzWbXX_FLu19iir_div’). setup ( n t t t t { “advertising “: { “admessage “: “Cette vidéo sera reprendre dans xx secondes “, ” enchères “: {” enchérisseurs “:[{“id”:”210076″,”name”:”SpotX”},{“id”:”jrkl5-k9ohg”,”type”:”OpenRTB”,”name”:”Telaria”,”pubid”:”jrkl5″},{“id”:”65254″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”EMX”,”pubid”:”1081″},{“id”:”2349013″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”PubMatic”,”pubid”:”158095″}], “settings “: { “buckets “:[{“min”:8,”max”:20,”increment”:0.25},{“min”:20,”max”:50,”increment”:0.5}], “mediationLayerAdServer “: “dfp “, “floorPriceCents “: 25}}, “client “: “googima “, “cuetext “: “Advertisement “, “Schedule “:[{“offset”:”pre”,”type”:”linear”,”tag”:”%%VAST_TAG%%”}], “skipmessage “: “Ignorer l’annonce dans xx secondes “, “vpaid_mode “: “insecure “, “vast_load_timeout “: 15000, “load_video_timeout “: 15000, “request_timeout ” : 10000, “max_redirects “: 8, “adscheduleid “: “00000000 “}, “autoPause “: { “viewability “: “true “}, “playlist “: “https: / / content.jwplatform.com / feeds / YUAzWbXX.json “, “ph “: 2} n t t t); n t t n t “sdpJWEmbed.start ();

L’événement LFA 82 de vendredi a présenté l’un des coups de grâce les plus fous du slam de mémoire récente.

Dans le co-événement principal de la soirée, le poids plume invaincu Jake Childers a conservé intact son record parfait avec une victoire au premier tour contre Nate Togbah Richardson au Mystic Lake Casino Hotel à Prior Lake, Minn. Le combat a été diffusé en direct sur UFC Fight Pass.

Bien que le résultat ne soit pas nécessairement une surprise, la façon dont il s’est terminé était certainement intrigante. Travaillant du corps à corps dans le cadre d’ouverture, Childers (8-0) a enveloppé le corps et a élevé Richardson (7-2) dans les airs avant de le claquer sur la toile. L’impact a été suffisant pour rendre Richardson inconscient, et Childers a remporté la victoire par élimination directe.

Bien que les coups de grâce au slam soient assez rares, c’est la façon dont la finition s’est produite qui l’a rendu particulièrement intéressant. Alors que Richardson touchait le sol, le front de Childers lui claqua le menton. En même temps, le temple de Richardson semblait également se heurter à sa propre épaule.

Pat Miletich, du Temple de la renommée de l’UFC, a identifié l’épaule comme le coupable, bien que les rediffusions n’aient pas été entièrement concluantes.

Jugez par vous-même, gracieuseté de UFC Fight Pass, où vous pouvez regarder LFA 82 dans son intégralité.

HOU LA LA! KO via slam !! # LFA82 pic.twitter.com/jVVvPZnHLI

– UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 22 février 2020

Images de combat gracieuseté de UFC Fight Pass, le service d’abonnement numérique officiel de l’UFC, qui offre actuellement un essai gratuit de sept jours. L’UFC Fight Pass permet aux fans d’accéder à des événements et combats UFC en direct exclusifs, à des événements MMA en direct et à des sports de combat exclusifs du monde entier, à un contenu exclusif et original en coulisses et à un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la plus grande bibliothèque de combats au monde.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.