Vidéo: Cette parodie de McGregor et Rogan est un génie absolu, suscite la réponse de «Notorious»

En tant que combattant le plus populaire dans le sport de combat aujourd’hui, la superstar de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, est souvent imitée pour son personnage impétueux, son discours de poubelle légendaire, ses manières en cage et sa frappe de classe mondiale. Beaucoup se sont également moqués du mauvais côté de «Notorious», comme ses problèmes hors cage et ses défaites Octagon.

Certaines des imitations les plus impressionnantes et mémorables de McGregor proviennent de l’impressionniste professionnel Al Foran, qui a gagné sa vie en imitant certaines des célébrités les plus célèbres du monde aujourd’hui. Foran, qui publie des vidéos depuis quatre ans, est l’un des meilleurs imitateurs de McGregor que vous n’entendrez jamais. Foran fait également des imitations ponctuelles de Robert DeNiro, Joe Pesci, Mike Tyson, Eddie Murphy et le président Donald Trump.

Alors que Foran a sorti quelques parodies assez hilarantes de McGregor au fil des ans, sa plus récente usurpation d’identité peut prendre le gâteau. Cette fois-ci, Foran demande à McGregor de signer le podcast The Joe Rogan Experience et de discuter de sa carrière à l’UFC avec une hilarité absolue. Découvrez ci-dessus avec l’aimable autorisation de Twitter

Ce chapeau chauve sur Rogan est autre chose, n’est-ce pas?

Assez drôle, McGregor n’a jamais été présenté dans The Joe Rogan Experience, bien qu’il soit l’un des invités les plus populaires. Si «Notorious» arrivait sur le célèbre podcast, il discuterait probablement de sa querelle avec Khabib Nurmagomedov et Nate Diaz, tout en expliquant son discours trash légendaire qui perturbe tant d’adversaires avant un combat.

Cette impression récente de Foran était si nette que même McGregor lui-même a dû tendre la main pour lui rendre hommage.

“Haha, je vais vous donner celui-ci, Al ya little bollox”, a écrit McGregor via Twitter.

J’apprécie les rires en ce moment Al.

Merci mon frère ❤️

Appelez ça un jour maintenant mais

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 avril 2020

“J’apprécie les rires en ce moment AL”, a ajouté McGregor après avoir officiellement suivi Foran sur Twitter. “Merci mon frère. Appelez ça un jour maintenant.

Il y a évidemment des choses plus importantes à se soucier de nos jours, mais j’espère que cette parodie de McGregor injectera de l’humour dans votre week-end. À la fin de la journée, il n’y a pas beaucoup de comédiens qui pompent les imitations de McGregor et Rogan en même temps.

Que dites-vous, Maniacs? Est-ce l’une des meilleures parodies de MMA que vous ayez jamais vues?

Écoutons ça!