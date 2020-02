VIDEO | Claressa Shields montre ses premiers coups de pied au milieu des discussions sur le combat d’Amanda Nunes

Il y a récemment eu beaucoup de buzz autour d’une confrontation croisée entre la championne de boxe à trois divisions Claressa Shields et la championne à deux divisions de l’UFC Amanda Nunes. Shields a même suggéré qu’elle serait prête à combattre Nunes sous le jeu de règles MMA.

Le champion de boxe semble avoir été sérieux au sujet de ces commentaires.

Vendredi, la jeune femme de 24 ans a partagé des images d’elle-même en train de percer des coups de pied et des genoux avec un entraîneur. Elle prétend que la séquence montre les tout premiers coups de pied qu’elle a jamais lancés et a rappelé aux fans de modérer leurs critiques en fonction de cela.

Voir les images ci-dessous, via son compte Twitter officiel.

Lol pour la première fois de ma vie! Mais comme promis! Sauf la critique, vous ne pouviez pas lancer un coup comme moi le premier jour 🥊❤️ Pour continuer, j’ai apprécié la pratique pic.twitter.com/6ARbaHdpVd

– ClaressaT-rexShields (@Claressashields) 7 février 2020

🤷🏽‍♀️ sauf la critique, c’était ma première fois! Mais je suis sérieux au sujet de la transition! pic.twitter.com/jaFQinMEJn

– ClaressaT-rexShields (@Claressashields) 7 février 2020

«C’est la première fois que je jette un coup de pied dans ma vie!», A écrit Shields. “Sauf les critiques, vous ne pouviez pas lancer un coup comme moi le premier jour. Mais pour continuer, j’ai apprécié la pratique. »

“Sauvez les critiques que c’était ma première fois”, a ajouté Shields dans un autre Tweet. “Mais je suis sérieux au sujet de la transition!”

Je ne vais pas mentir, mon cœur commence à battre rapidement en entrant dans la classe de kickboxing. J’étais nerveux comme l’enfer 😂

– ClaressaT-rexShields (@Claressashields) 7 février 2020

“Je ne vais pas mentir, mon cœur se met à battre rapidement pour entrer dans la classe de kickboxing”, a poursuivi Shields. “J’étais nerveux comme l’enfer.”

S’adressant à BJPENN.com récemment, Shields a révélé qu’elle avait également commencé à travailler sur sa lutte – un élément clé de la boîte à outils MMA – et qu’elle avait l’intention de s’entraîner avec le champion des poids lourds légers Jon Jones.

“Je commence ma formation cette année, 2020”, a déclaré Shields à BJPENN.com. «J’ai été en mesure de comprendre les choses très rapidement, d’apprendre et j’ai eu des gens formidables qui m’ont contacté. Je vais camper avec Jon Jones, je crois, fin février juste pour voir si je peux entrer dans l’entraînement et faire ce qu’il fait parce qu’il est génial. J’attends ça avec impatience.

«J’ai déjà fait ma lutte avec Adaline Gray qui était une lutteuse olympique, multiple championne du monde de lutte. Nous avons travaillé ensemble et elle a été choquée de la rapidité avec laquelle j’ai rattrapé un démontage et évité un démontage. Elle mettait tout dans ma tête juste là et je pensais que ce serait la pire formation de tous les temps parce que je déteste quand les gens m’attrapent – juste en boxe, étant un boxeur, tu veux être libre et lâche pour frapper – mais quand nous travaillions, Je n’étais pas irritée lorsqu’elle m’attrapait. Si vous m’apprenez comment avoir une défense et comment obtenir le retrait moi-même, je vais parfaitement bien. Je n’aime pas entrer dans un aveugle. J’ai beaucoup appris et j’ai plein de vidéo au cas où j’oublierais, mais je suis prêt à devenir super cohérent avec ça. “

Pensez-vous que Claressa Shields peut réussir la transition vers le MMA?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.