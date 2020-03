VIDEO | Colby Covington envoie un autre défi à Tyron Woodley

Image via @ColbyCovMMA sur Instagram

Colby Covington ne laisse pas Tyron Woodley du crochet.

Woodley, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, devait à l’origine affronter l’Anglais Leon Edwards lors de l’événement principal de l’UFC Londres dimanche prochain. Malheureusement, ce combat – et l’intégralité de la carte UFC de Londres – s’est effectivement désintégré en raison des complications résultant de l’épidémie de COVID-19.

Malgré ce remaniement, Woodley devrait encore se battre ce samedi. L’UFC assemble à la hâte une carte de combat de remplacement sur le sol américain, et l’intention est d’avoir le titre de l’ancien champion. La promotion n’a qu’à lui trouver un partenaire de danse éligible.

Entrez Colby Covington.

Peu de temps après l’annonce de Woodley ne combattrait pas Edwards à Londres, Covington s’est adressé aux médias sociaux pour appeler l’ancien champion.

Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et vaincre @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel? 🇺🇸🦅🇺🇸

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

Le champion américain a fait savoir à @ufc qu’il était disponible pour #KAG et giflerait la merde de @twooodley en direct sur @espn pour le peuple! Quelqu’un a fait savoir à Tyrone. Cette merde de trempage m’a bloqué sur toutes les plateformes parce que mes mots “blessaient ses précieux petits sentiments.” 🇺🇸🦅🇺🇸

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

«Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et vaincre @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel?

“America’s Champ a fait savoir à @ufc qu’il était disponible pour #KAG et a giflé la merde de @twooodley en direct sur @espn pour les gens! Quelqu’un a fait savoir à Tyrone. Cette merde de trempage m’a bloqué sur toutes les plateformes parce que mes mots “blessaient ses précieux petits sentiments.” – Colby Covington sur Twitter.

Peu de temps après, Covington a envoyé un autre message à Woodley sur Instagram – avec l’aide d’un associé en bikini.

«Tyrone», commença Covington. «L’Amérique veut March Madness, Tyrone. Les gens veulent ce combat. Je veux ce combat. Votre dernier retrait était si mauvais, vous avez besoin de ce combat. Sauvons l’Amérique, merde. “

À l’heure actuelle, il n’est pas clair qui Woodley finira par se battre – ou même s’il combattra du tout – mais Colby Covington semble certainement être l’option la plus populaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.