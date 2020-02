VIDEO | Conor McGregor a secoué Zubaira Tukhugov lors de la bagarre de l’UFC 229

Image: @thenotoriousmma sur Instagram

De nouvelles images sont apparues qui montrent Conor McGregor en train de secouer Zubaira Tukhugov lors de la fameuse bagarre d’après-combat à l’UFC 229.

Alors que McGregor et Khabib Nurmagomedov ont continué à enregistrer des victoires à l’intérieur de l’Octogone depuis cette nuit d’octobre 2018, les séquelles de leur combat dans l’événement principal de l’UFC 229 resteront à jamais dans les mémoires comme l’un des moments les plus notables de l’histoire de la promotion.

Après que Nurmagomedov ait décidé de sauter hors de la cage et de poursuivre Dillon Danis, les membres de son équipe ont décidé d’entrer dans l’Octogone et de commencer à attaquer Conor McGregor.

Lmao à Zubaira faisant la danse du poulet après que @TheNotoriousMMA l’a secoué avec un crochet gauche pic.twitter.com/q2v81wWeDE

– Je vous offre ceci: (@ dave877v) 17 février 2020

Alors que de nombreux fans connaissent déjà l’histoire, des images récentes sont apparues qui semblent montrer McGregor balançant Zubaira Tukhugov avec un crochet gauche. Bien que ce ne soit pas tout à fait remarquable tous ces mois plus tard, la vidéo a commencé à gagner du terrain sur les réseaux sociaux.

Tukhugov, qui détient un record de 3-1-1 à l’UFC, a combattu pour la dernière fois à l’UFC 242 à Abu Dhabi aux côtés de Nurmagomedov où il a récolté un nul douteux contre Lerone Murphy. Son prochain combat aura lieu ce week-end à l’UFC Auckland lorsqu’il affrontera Kevin Aguilar.

Le côté moral de ce qui s’est passé à l’UFC 229 a depuis longtemps été remis en question étant donné les propres actions de McGregor au cours de la semaine de combat de l’UFC 223 six mois auparavant. Hélas, aussi bizarre que cela puisse paraître, encore plus de regards seront rivés sur le combat de Tukhugov ce week-end en conséquence directe de ce qui s’est passé avec McGregor à Las Vegas.

Reste à savoir s’il sera en mesure de se bâtir une carrière en dehors de toute cette épreuve, mais remporter une grosse victoire en Nouvelle-Zélande serait certainement un pas dans la bonne direction.

Pour l’instant, cependant, les fans peuvent se faire une opinion sur ces images.

Que pensez-vous de cette séquence de Conor McGregor atterrissant sur Zubaira Tukhugov après l’UFC 229?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.