VIDEO | Conor McGregor admet qu’il savait qui était le f ** k Jeremy Stephens

Conor McGregor a livré d’innombrables lignes mémorables au cours de sa carrière de MMA. L’un de ses plus célèbres s’est produit lors d’une conférence de presse en 2016, quand après avoir été appelé par le concurrent poids plume Jeremy Stephens, il a fait semblant de ne pas savoir qui était Stephens.

“Qui est ce connard”, a déclaré McGregor aux rires de la foule.

Environ trois ans plus tard, dans le cadre de sa lutte contre les poids mi-moyens UFC 246 avec Donald “Cowboy” Cerrone, McGregor a repensé à ce moment célèbre. Il admet que, contrairement à son one-liner accrocheur, il savait en fait qui était Stephens.

Il a même de belles choses à dire sur le concurrent poids plume.

“Bien sûr, je savais qui était Jeremy”, a déclaré Conor McGregor à UFC Europe en riant. “Jeremy est un bon combattant. Il était un ancien poids léger, puis est descendu dans la division poids plume, a une bonne puissance entre ses mains. “

McGregor a poursuivi en expliquant qu’il se sentait simplement confiant à l’époque, et que cette ligne grésillante venait juste de couler de sa langue.

“À l’époque, c’était tout simplement impeccable”, a déclaré McGregor. “Vous ne pensez pas vraiment à ces choses. Il vous suffit de sortir du brassard et de vous amuser un peu. J’étais dans un super endroit. Je viens de venger ma défaite contre Nate Diaz. Beaucoup de travail acharné y a été consacré. Et puis je me préparais pour le deuxième combat pour le titre mondial [with Eddie Alvarez]. J’étais dans un super endroit mentalement et physiquement, et je ne sais pas, ça a juste roulé de la langue et a frappé le vieux Jeremy dans la joue. “

Comme mentionné ci-dessus, Conor McGregor se prépare pour un rebut poids welter à enjeux élevés avec Donald «Cowboy» Cerrone, qui fera la une de la carte UFC 246 ce samedi. Ce combat sera le premier de l’Irlandais depuis sa défaite face à Khabib Nurmagomedov fin 2018.

