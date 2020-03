Vidéo: Conor McGregor appelle à un verrouillage national pour sauver l’Irlande du coronavirus

L’ancien champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, continuera de se battre en l’absence d’événements d’arts martiaux mixtes (MMA). Son dernier adversaire? La pandémie de coronavirus qui a fermé la plupart des régions du monde.

McGregor a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour appeler les législateurs à agir, faisant valoir que des mesures préventives – telles qu’un verrouillage à l’échelle nationale – peuvent aider à ralentir la propagation de COVID-19 et à épargner à ses compatriotes une partie de la douleur subie par les territoires voisins.

“Je connais un bon combat difficile quand j’en vois un, et nous en avons un sur nos mains maintenant”, a déclaré McGregor. «Je veux faire appel à mon peuple, le grand peuple d’Irlande. Ce combat a besoin de nous tous. Nous sommes tous dans le coin rouge ensemble, en attendant la cloche. Rassemblons-nous et sonnons la cloche nous-mêmes, y compris les peuples du reste du monde. Un véritable verrouillage doit commencer, et il doit commencer maintenant. Un véritable verrouillage ensemble, un verrouillage uni. »

La plupart du monde du sport a été suspendu pour assurer la sécurité de ses fans et athlètes; Cependant, le président de l’UFC, Dana White, prépare actuellement un plan pour organiser l’UFC 249 à huis clos afin de livrer le combat pour le titre Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, le vainqueur devant (éventuellement) affronter McGregor.

“Nous avons ici l’avantage de pouvoir voir cela arriver”, a poursuivi McGregor. «Nous pouvons voir cela arriver, mais si nous n’agissons pas à notre avantage, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats différents. Irlande, nous l’avons. Non seulement nous avons la formule, mais nous l’avons à l’avance. Allons-y, Irlande. Allons-y, reste du monde. Verrouillez-vous unis. Ensemble, nous nous tenons. Que Dieu nous bénisse tous. “

McGregor a été franc sur la propagation du coronavirus depuis qu’il a perdu sa tante il y a quelques semaines à peine. Et bien que son idée d’un verrouillage national ne soit pas sans fondement, il y a des gens réguliers qui n’ont pas l’argent ou les moyens de rester fermés pendant deux semaines (ou plus) à la fois.